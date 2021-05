“Somos solo un número”, el mensaje de una sanjuanina para despedir a su compañera que murió por covid

Tras el fallecimiento de Lorena Díaz, quien trabajó en el supermercado VEA y murió debido al coronavirus, una de sus compañeras de trabajo se expresó en sus redes y aseguró que ellos no le importan a nadie.

Se trata de Yanina, quien en Facebook aparece como Yain Tais. La mujer aseguró que, tras enterarse de la muerte de su compañera, amaneció con una tristeza que le invade el alma, el cuerpo, la mente y la vida.

“Recibí la noticia que nadie desea recibir, una compañera partió después de dos semanas internada por covid con situación estable (al menos eso nos decían o hacían creer). Estábamos esperándola prontito para volver a compartir la línea de cajas como cada día. Esto jamás sucedió, lamentablemente estamos aún los empleados de comercio esperando recibir alguna vacuna”, escribió.

Luego contó que desde que empezó la pandemia los cajeros de supermercado estuvieron para escuchar a los sanjuaninos y ayudarlos. Se convirtieron en “escuchadores” y pasaron a darles sonrisas y fuerzas a los ciudadanos. “Ahí estamos para simplemente charlar un ratito del clima para que nos olvidemos por un momento de todo lo malo. Qué pena tan grande que nuestra vida no le importe a nadie”, dijo.

La usuaria aseguró que se le caían las lágrimas de pensar en el dolor de un hijo que se quedó sin su madre y en el de la familia que está devastada.

El día del fallecimiento, la sucursal abrió normalmente y no tuvo en cuenta los pedidos de esta mujer de hacer una sentada en la puerta en forma de reclamo, pero comentó que los amenazaron y había compañeros con miedo a perder el trabajo.

“Mucha luz en tu eternidad compañera. Gracias por todo lo q diste durante tantos años gracias por las risas y algún que otro intercambio de pensamiento. Te juro y te prometo que honraré tu memoria. PD: me van a tener siempre combativa aunque quieran voltearme y haciéndome querer entender que no sirve, que no vale la pena. Siempre lucharé por un propósito porque no sé vivir de otra manera”, cerró.