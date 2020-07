“Tiene que haber un cambio, incluso en torno a los pedidos de permisos para embarazadas”

Luego de retomar el mando al frente del municipio de Caucete, la intendenta Romina Rosas, dialogó con DIARIO HUARPE y contó cómo encontró el departamento, adelantó qué cambios impulsará desde el punto de vista de los permisos por licencias y tuvo un párrafo aparte para la oposición y el exjefe comunal Julián Gil.

¿Cómo encontró el municipio en su vuelta al Ejecutivo?

-Muy bien. Fue impecable el trabajo realizado por el presidente del Concejo Deliberante (Juan José Escobar) al frente del Poder Ejecutivo y de todo el equipo que trabajó en forma coordinada. A pesar de llevar poco tiempo en funciones se notó el trabajo en equipo y consolidado que hicieron. Llevaron adelante toda la planificación que teníamos. Si bien mi licencia comienza a fines de abril, ya llevábamos más de un mes de cuarentena y yo llevaba dos meses de embarazo. Luego se complicó con mi hiperémesis gravídica y por eso el pedido de licencia.

¿Hoy cómo está de salud?

-Estoy bien, soy persona de riesgo por la pandemia del coronavirus y por ende estoy trabajando con todos los recaudos necesarios. Si bien gracias a las medias que tomó el gobierno provincial el estatus sanitario es diferente al de otros lugares del país y esto te permite trabajar con otra perspectiva, siempre está el cuidado.

Sus colaboradores dicen que usted es una adicta al trabajo ¿Cómo encarará esta nueva etapa, embarazada y en medio de una pandemia?

-Trabajo todo el día, pero también hoy está la posibilidad de hacerlo desde casa que es una alternativa. Soy consciente que también es una responsabilidad institucional el cuidado de mi persona. Esto de que por ahí los políticos nos creemos inmunes a determinadas cuestiones no es así. Hemos articulado algunas cuestiones como para ir manejándonos en contextos distintos, por ahora estoy en la oficina, siempre con barbijo y en algunas reuniones no estaré presente hasta tanto pase todo esto.

Romina Rosas, intendenta de Caucente, archivo DIARIO HUARPE.

¿Qué análisis hace del papel que tuvo la oposición cuestionando su pedido de licencia?

-Mientras pasó eso estaba internada en el Sanatorio Argentino. Todo esto no fue una etapa fácil para mí. Pasé 21 días internada y luego en mi casa, con internación domiciliaria y medicación endovenosa. Esto que sucedió tiene que ver con cosas para las cuales evidentemente todavía no estamos preparados desde el punto de vista del machismo absoluto que por ahí converge en algunos sectores. La licencia fue totalmente legal, primero se presentó un certificado con un diagnóstico de gastroenteritis y luego nos encontramos con una hiperémesis. Ahí arrancó todo el pedido de licencia, pero te aseguro que no es lo mismo un pedido de licencia por embarazo que no puede verse todavía, a un pedido de licencia por una apendicitis que pida un hombre. Esto tiene que ver con esto de ser mujer y de muchos vacíos legales que tampoco están contemplados en nuestra legislación y que debemos ir modificando.

¿Por esto que cuenta impulsará algún cambio en la reglamentación para pedidos de licencia?

-Tiene que haber un cambio, incluso en torno a los pedidos de permisos para embarazadas. Desde los gremios han realizado algunas cuestiones y han peleado bastante respecto a eso, pero en lo que tiene que ver con funcionarios públicos no hay nada y debe existir alguna revisión. Hoy estamos lejos de hablar de una reforma de la Carta Orgánica porque esto requiere muchos pasos previos, pero sí comenzar a pensarlo. Las mujeres que somos parte de la toma de decisiones debemos replantearnos que somos mujeres desde la integralidad, siendo madres, hijas y esposas. No es que tenemos que convertirnos en hombre para ser intendentes.

¿Qué viene para Caucete ahora?

-Cuando arranca el tema de la pandemia y arranca la cuarentena en la Fase 1 dejamos de lado esa planificación tan soñada que teníamos cuando se prevé recursos muchos mayores y comenzamos a planificar en esta otra sintonía. Gracias a esta otra planificación que se realizó, es que el equipo pudo funcionar en este tiempo que no estuve al pie de la letra, sabiendo las prioridades de la gestión. Tuvimos que pasar a una asistencia alimentaria muy fuerte en la primera etapa de la cuarentena, luego hemos ido mejorando otras cuestiones y ahora vamos a reforzar mucho todo lo que tiene que ver con obras de alumbrado público, que es una deuda pendiente que existe con los cauceteros. Haremos un trabajo muy fuerte con las cooperativas para aliviar el día a día de las familias del departamento.

El exintendente Julián Gil habló mucho sobre su licencia ¿Tiene algo para decirle?

-No para nada, la vida y el tiempo va demostrando quién es quién. Que cada uno se dedique a los suyo, hoy mi responsabilidad es llevar adelante el departamento. Si habló mucho, la verdad que no me enteré. Traté de hacer oídos sordos a todos los que han querido sacar provecho de esta situación.