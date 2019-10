"Va a ser un partido muy difícil", aseguró Nery Domínguez sobre el choque ante Banfield

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Nery Domínguez, futbolista de Racing Club, catalogó como "muy difícil" el encuentro ante Banfield, a llevarse a cabo el próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda, en el marco de la undécima jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



"Va a ser un partido muy difícil y tenemos que tener paciencia", declaró en rueda de prensa sobre el choque ante el 'Taladro'.



"Tenemos que prepararlo bien y estar en todos los detalles para tratar de conseguir los tres puntos en casa", continuó en su análisis.



Domínguez, además sostuvo que su idea es "estar arriba" en la tabla de posiciones y destacó que tanto él como el resto de sus compañeros se mentalizaron en "salir adelante", tras la goleada por 6-1 sufrida ante River por la fecha tres del presente torneo.



"Uno siempre quiere estar arriba, por eso nos mentalizamos como grupo salir adelante y por suerte lo conseguimos", comentó.



Luego de la caída ante el conjunto Millonario, el equipo dirigido por el entrenador Eduardo 'Chacho' Coudet consiguió 17 de 21 puntos, a razón de cinco triunfos y dos empates en siete encuentros jugados.



"Estamos haciendo las cosas bien y esperemos seguir por este camino", continuó el ex jugador de Independiente.



Por último, el profesional de 29 años comentó que no le prestan atención al "resto" de los conjuntos de la Superliga y que están "pendientes" en lo que puede hacer su propio equipo y en "mejorar" su propio rendimiento.



"No nos fijamos en el resto, estamos pendientes en lo que podemos llegar a hacer nosotros, por eso sabemos que debemos mejorar", concluyó Nery Domínguez.



En otro orden, el defensor uruguayo de Racing, José Luis Rodríguez Bebanz, quien aún no debutó de manera oficial en La Academia, sufrió una dolencia física por la que estará inactivo alrededor de dos semanas.



El 'Puma' padece una distensión del semimembranoso de la pierna derecha, según el parte médico emitido hoy por el club de Avellaneda, por lo que realizó tareas en kinesiología.



Junto al futbolista 'charrúa' se movió el defensor Leonardo Sigali (distensión del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



El resto del plantel albiceleste comenzó las tareas con la tradicional entrada en calor con movilidad y tareas con pelota en recepción, control y pases, en el predio Tita Mattiussi.



Luego continuaron con un ejercicio de cuadrados de presión y recuperación del balón, tareas de definición, y como actividad principal llevaron a cabo un trabajo de fútbol en setenta metros.



El plantel albiceleste volverá a los entrenamientos mañana desde las 10, en el Cilindro de Avellaneda, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.



Racing Club recibirá a Banfield el próximo miércoles desde las 21:10 en el estadio Juan Domingo Perón, con arbitraje de Diego Abal y transmisión de la señal de cable Fox Sports Premium, en un encuentro válido por la undécima jornada de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).