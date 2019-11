"Vamos pagar o dia que tenhamos crescido", adverte Alberto Fernández sobre a dívida

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O presidente eleito, Alberto Fernández, disse hoje que a dívida do país com organismos e credores internacionais vai ser "paga o dia que tenhamos crescido" e propôs aos empresários "decidir entre todos" para resolver os problemas do país, quando dissertava na conferência da União Industrial Argentina (UIA), realizada em Buenos Aires.



"Vamos pagar o dia que tenhamos crescido, produzido mais, exportado mais e tenhamos conseguido os dólares para pagar essa dívida; assim vai ser esta vez", disse Fernández quando falava da dívida. E acrescentou enfático: "Essa dívida não vai ser paga pelos que menos possuem e pelos que dão emprego".



Nesse marco, o mandatário eleito afirmou que "a solução não é jogar os argentinos pela janela porque sobram", e disse que para resolver os problemas do país "é necessário um compromisso social de todos e cada um de nós".



Ao mesmo tempo, reafirmou seu compromisso em "criar um conselho econômico e social para passar da política que impõe medidas para a política que procura consensos para pensar um futuro", e acrescentou: "Eu estou renunciando à minha capacidade de decidir sozinho e proponho decidir entre todos".