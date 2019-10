"Vamos ser una oposición seria y responsable", aseguró el diputado Pablo Torello

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado Pablo Torello (PRO) aseguró hoy que Juntos por el Cambio será "una oposición seria y responsable", y afirmó que el resultado de las elecciones del domingo fueron "un golpe grande para el Frente de Todos" porque, dijo, "pensaban estar más cómodos en las cámaras".



Torello, en declaraciones a FM Concepto, destacó que "era casi seguro que íbamos a mejorar nuestra perfomance de las PASO, y que el Frente de Todos había mostrado todo lo que tenia en esas elecciones, y así fue. Teníamos la esperanza de llegar al balotaje, pero no se pudo".



"Lo que deja esta elección es que, en este contexto económico, que (Mauricio) Macri haya sacado 40 % es que, independientemente de la economía, tenemos instituciones sanas, sino no vamos a ningún lado: el voto ese fue por la libertad y la República", aseveró.



Según el legislador "ha sido un golpe grande para el Frente de Todos porque pensaban estar más cómodos en las cámaras", y adelantó que Juntos por el Cambio será "una oposición muy seria y responsable".



En torno del futuro gobierno del Frente de Todos, que triunfó el domingo en las elecciones nacionales con el 48 % de los votos, Torello sostuvo que "no hay margen para hacer cosas raras con la economía porque si no va a seguir pagando las consecuencias la gente".



Respecto a la reunión que mantuvieron ayer el presidente Mauricio Macri y el mandatario electo Alberto Fernández, el diputado del PRO dijo que "me parece buenísimo lo que paso ayer, el diálogo y las buenas maneras entre adversarios, y no entre enemigos, como se planteó durante mucho tiempo".



"Lo que quiero saber es cómo va a quedar el popurrí de posturas que habrá en el futuro oficialismo: la veo muy complicada para ellos y muy firme para nosotros", enfatizó Torello.