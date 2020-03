Voy a plagiar algunos datos de mi amiga periodista Alejandra Gallo que en BAE Negocios tiró datos interesantes sobre la actitud de algunas entidades empresarias; veamos textual:

El campo dio el primer puntapié con el paro de comercialización que dividió aguas adentro de las entidades que componen la Mesa de Enlace.

Dentro del Foro de Convergencia Empresarial (FCE), conducido por Miguel Blanco, muy activo durante la gestión macrista, hay intentos por accionar una reunión este mes.

Dentro del FCE están, entre otros, los bancos y las empresas del conocimiento que aún esperan cambios de actitud gubernamental en torno a los estímulos fiscales que tenían para generar empleo.

Desde IDEA, donde ya empiezan a afilar el lápiz para el coloquio de octubre próximo en Mar del Plata (si la epidemia baja y para entonces lo permite) aceleran gestiones febriles con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que este año sí concurra el Presidente.

En apretada síntesis, se puede advertir sin mayor duda, que los empresarios están diseñando sus estrategias pensando en cual es el mejor momento para hablar con el Presidente, tal como si fueran una Mantis Orquídea, aquel animal considerado el más astuto que come cada dos días, pero que presenta la estrategia más eficiente a la hora de cazar y obtener su premio esperado.

En San Juan, las entidades empresarias están ausentes, aunque debo aclarar algunas cuestiones, que tienen que ver con la Cámara de Comercio que emitió un par de comunicados y la acción de algunos poquísimos empresarios que están realizando algunas acciones “solidarias”.

Sería necio de mi parte no reconocer que algunos sectores de la actividad económica están y van sufrir desequilibrios financieros y algunos otros hasta económicos.

Pensado en eso, el gobierno nacional y el sanjuanino en particular ya han diseñado medidas para que dicho efecto sea lo menos nocivo posible y que puedan avanzar en el pago de sueldos y movimiento de la actividad.

De todas maneras, hay un silencio que no me llama la atención, y es el de las cámaras empresarias. Ese silencio estratégico, porque no es el momento de “pedir públicamente”, como una táctica calco de lo que explicaba Alejandra en su columna, o sea, en San Juan también están los Mantis Orquídea.

Yo hablo de otro silencio, y es el que me duele de verdad.

No hubo NINGUNA ENTIDAD EMPRESARIA que emitiera algún comunicado aportando “algo” en esta situación de crisis, y me recuerda meses atrás cuando en una entrevista radial al mandamás industrial Hugo Goransky le expresé que es evidente que los empresarios sólo conocen el verbo “pedir” y en su diccionario no existe el verbo “ofrecer”; una realidad que a cualquier humano profundiza el dolor en esta situación crítica.

Del otro lado, los gremios ofrecieron sus hoteles en otras provincias, y en San Juan, por ejemplo, Malla de los mineros puso a disposición sus sedes en Los Berros y Albardón, como así también tiene preparado varios kits de seguridad para entregar a Salud.

También del otro lado, muchos preocupados en hacer llegar un poco de arroz y fideos a aquellos que saben que no cobran un peso; el que te cuidaba el auto y los que te “molestaban” limpiando el parabrisas en la esquina. Estos son ciudadanos comunes y normales, sin capacidad de ahorro, pero con amplia capacidad solidaria.

Dos mundos distintos, que habitan una misma Provincia.

Los empresarios me dirán: “Nosotros pagamos los sueldos y nos sacrificamos para eso”. Aceptado, pero prefiero no hacer más comentarios.

Por eso, para el futuro; No se olviden de las economías regionales, esas economía de aquellos empresarios que desparraman lágrimas por doquier para recibir créditos super subsidiados como los que otorgó el gobierno sanjuanino en el último año; o algunos subsidios directos con el fin de resguardar su actividad. Esos subsidios se los dimos todos con nuestros impuestos.

Recuerden que a la hora de devolver algo, NO ESTUVIERON; al menos hasta este momento.

Mis disculpas para aquellos que si hacen alguna acción solidaria individual; pero que quede claro, ningún empresario se hizo famoso ni menos aún las entidades empresarias por alguna acción solidaria; ah, me olvidé, si se hizo famoso uno, un tal Icazati por violentar la cuarentena y salir libremente con la posibilidad de contaminar de una enfermedad que mata, tanto así como el desinterés social.

Hablemos en serio.