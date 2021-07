1.003 muertos por coronavirus, 10 historias que enlutaron a San Juan

El 23 de agosto del 2020 se registró en San Juan la primera muerte por coronavirus y desde entonces el fatídico número no paró de crecer día tras día. Hoy, a un año y medio de iniciada la pandemia, 1.003 personas perdieron su vida. Cada uno de esos sanjuaninos tuvo una historia de dolor y sufrimiento diferente, pero todas igual de importante.

A continuación, DIARIO HUARPE, repasa 10 de esas historias que enlutaron y calaron hondo en los más de 700.000 sanjuaninos.

17-10-2020: Juan Carlos Alaniz, un amante del “banco”, un ganador de mil batallas

Juan Carlos Alaniz tenía 50 años y se ganaba la vida como empleado en el Banco Francés, pero además era un reconocido y próspero DT de fútbol, un amante del “banco”. “Juanca”, que también despuntaba el vicio abajo de los tres palos y se destacaba como un portero aguerrido, tenía cuatro hijos y su repentina partida dejó en claro que era una persona sumamente querida, ya que los saludos invadieron las redes sociales aquel 17 de octubre del 2020. Estuvo internado casi un mes antes de morir.

"Juan Carlos hizo de la amistad un culto, siempre con abrazos y palabras de amabilidad, siempre con admiración con sus amigos", contó su amigo Jorge Luis Flores, quien además dijo que era un empleado ejemplar. "Todos los clientes lo buscaba a él, para todos tenía una solución"

Dirigente deportivo y vecinal supo ganarse el afecto de un sinfín de personas que, todavía hoy y en cada celebración lo recuerdan con cariño.

Su sobrina, Fernanda Alaniz, dialogó con DIARIO HUARPE y dijo que "Juan Carlos fue un ser servicial en extremo, no solo para su familia, compañeros de trabajo sino que con toda las persona. No tenerlo es un vacío que nunca lograremos llenar, pero si estamos seguros que siempre estará en cada uno de nosotros. Es imposible olvidar tantos recuerdos vividos con él. Era una gran persona y un amante del fútbol".

"Mi negro querido te recuerdo todos los días, mi yerno y me duele tu ausencia me duele saber que ya nunca mas gozaremos de los domingos de familia todos juntos como a vos te gustaba, faltas vos y falta todo. Ayúdanos a sobrellevar este dolor", lo recordó su suegro, Roberto Mallea, en sus redes sociales.

Otro de los amigos que recordó a Juan Carlos, dejando en claro, lo que era fue Jorge Luis Flores al decir que "siempre te recordaré lo genio que fuiste como amigo. Siempre pendiente de lo que uno necesitaba, pero se que nos seguís acompañando, por eso te mando un abrazo enorme a donde estés"

19-10-2020: Federico Rivera, el empleado de comercio más querido

Federico Rivera.

Federico Rivera fue el primer empleado de comercio en morir producto del coronavirus, tenía 39 años, llevaba 10 años trabajando en la tienda Falabella y era papá de dos chicas adolescentes. Estuvo internado en el Hospital Marcial Quiroga luchándola hasta el final, pero un cuadro de neumonía complicó el panorama y murió el lunes 19 de octubre.

“Mi papá era una persona súper alegre, solidaria, sensible. Era alguien con una luz particular, que iluminaba cada lugar al que entraba”, contó Martina, una de sus hijas.

Federico Rivera junto a su familia.

Además reconoció que “es un dolor que no se puede superar nunca, simplemente aprendes a vivir con eso” y dijo extrañar de su papá “llegar al final del día y reírnos juntos, charlar de lo que había pasado. Los cuatro (por su hermana, su mamá y su papá) éramos uno. Nos complementábamos de manera increíble y eso es lo que más duele. Las cosas más pequeñas, un abrazo, un beso siempre se extraña. Quedaron muchas cosas por vivir, pero el tiempo que pasábamos nos enseñó los valores suficientes para valorar la vida. Fue todo muy rápido y un golpe muy duro”.

A pesar del dolor que causa perder a un padre de manera repentina, Martina, dejó un claro mensaje “la pandemia cambió la vida de muchas personas, la gente que no toma conciencia en esta etapa del virus es porque no le tocó de cerca, no saben la gravedad y el dolor que causa la perdida de alguien. Deseo que algún día pueda terminar esta horrible situación”.

8-11-2020: Rubén Tejada, el enfermero cantor, “lloré cuando vos te fuiste”

Rubén Tejada.

Rubén Tejada tenía 60 años y murió luego de estar una semana internado el pasado 8 de noviembre del 2020. Era enfermero, llevaba 30 años cumpliendo funciones en el Hospital César Aguilar de Caucete, donde compartía el amor por la salud con su hijo Emanuel.

Fue justamente su hijo quien lo recordó al decir que “mi papá falleció a las 13.20 del domingo por una falla respiratoria. Estuvimos en contacto hasta la noche del sábado, me mandaba audio de dos minutos, cosa rara en él porque estaba súper agitado y sólo mandaba audios de pocos segundos”. También recordó a su papá al decir que era un amante de las plantas.

Rubén Tejada y Emanuel Tejada.

Finalmente, Emanuel dijo: “Estoy muy orgulloso de mi viejo. Era una persona muy agradable con sus compañeros de trabajo, con sus conocidos y amigos. Recibí muchos mensajes en redes sociales de personas que no conocía, pero que conocían a mi viejo y por eso me daban las condolencias”

Rubén estaba de licencia cuando contrajo el virus, ya que desde el inicio de la pandemia estaba de licencia por ser diabético insulinodependiente. La partida del enfermero cantor lleno de dolor a todo a su entorno más íntimo, pero además dejó un vacío enorme en aquellos que, a diario, eran atendidos en el César Aguilar.

10-11-2020: Víctor Fernández, el pediatra de las ambulancias

Víctor Fernández.

Si bien la muerte de Víctor Fernández no fue la primera de un médico registrada en San Juan (Ver dato) si fue la más ruidosa. El reconocido pediatra, amante del rugby, cumplía funciones en la Guardia del Hospital César Aguilar en Caucete y en el Servicio de Emergencias 107. Y fueron justamente sus compañeros de este último trabajo quienes recorrieron el microcentro sanjuanino con las ambulancias para recordarlo. Si bien el homenaje duró sólo algunos minutos tuvo un fuerte impacto en la ciudadanía.

El 10 de noviembre del 2020, el reconocido médico que siempre eligió estar en la primera línea de batalla sirviendo al prójimo, se convertía en la tercera víctima local del sistema de salud. Durante ese mes también murieron Juan Germán Villafañe Castro, de 34 años, que era estudiante de enfermería y Rubén Tejada

“Que decirte hermano del alma siempre pero siempre estuviste en la buenas para disfrutar y en las malas para abrazarme y hacerme reír te voy a extrañar mano me dejaste con el agua lista pal mate”, lo recodó Edgar Gastón Castro, amigo de Víctor.

Dato: El 24 de octubre se reportó la primera muerte de un médico por coronavirus. Fue el doctor Guillermo Tinto quien falleciera producto del virus. A 15 días de aquella triste noticia, otro médico muere víctima del Covid-19.

7-12-2020: Mónica Coca, la gran educadora que marcó el rumbo de la UNSJ

Mónica Coca.

A través de Facebook el pasado 29 de octubre Mónica Coca, de 60 años, confirmó que su hisopado había dado positivo de coronavirus, dos días después fue internada con un cuadro de salud complicado del cual nunca pudo salir.

Si bien cuando falleció, el 7 de diciembre pasado y luego de casi un mes de internación, ya no tenía coronavirus la enfermedad había dejado daños irremediables en su cuerpo. La vicerrectora de la UNSJ marcó, con su impronta, una época en la Casa de Altos Estudios. Tanto, que al asumir su cargo como rector Tadeo Berenguer, quien salió de su riñón político, la recordó con una de sus frases de cabecera al decir que “hoy podemos decir que lo imposible se hizo inevitable, el legado de Mónica Coca siempre vigente en nuestra UNSJ para ser llevado adelante”.

Tadeo Berenguer al asumir como rector de la UNSJ:

Coca, quien murió de un paro cardiorrespiratorio, tenía tres hijos y fue una reconocida docente que se desempeñó como subdirectora del Departamento de Ciencias de la Comunicación en dos períodos, fue secretaria de Extensión de la Facultad y vicerrectora de la UNSJ.

Dato 1: San Juan arrancó el 2021 con 15.142 casos confirmados de coronavirus y 335 personas fallecidas.

16-05-2021: Susana Beatriz Romero, la maestra a la que le faltó tiempo para disfrutar su casa

Susana Beatriz Romero.

Una semana después de que le confirmaran que tenía coronavirus, Susana Beatriz Romero, de 42 años murió a causa del maldito virus. La reconocida maestra sanmartiniana acababa de mudarse con su marido y sus dos hijos a su nueva casa y había iniciado los trámites para jubilarse de la profesión que abrazó con tanto amor y dedicación.

Si bien Bety era joven, el principal problema de salud era su diabetes que la hizo sumamente vulnerable al coronavirus y no logró ganarle la batalla engrosando así la lista negra de sanjuaninos que murieron desde que inició la pandemia. Además tenía un inconveniente en su tobillo que la obligó a iniciar los trámites de jubilación con antelación.

La querida docente estuvo internada en el Hospital Marcial Quiroga y si bien el domingo 16 de mayo, según contó su hermana, los médicos dijeron que había presentado una leve mejoría a pesar de estar siendo dializada por problemas en sus riñones sufrió un paro cardiaco y falleció. Fue rápido, sin previo aviso y dejando un vacío imposible de llenar.

28-05-2021: Mateo, “el gordito con muchas ganas de vivir”

Mateo Escudero.

El pasado 28 de mayo, con ocho años y seis meses, murió Mateo Alejandro Escudero, el luchador más joven que se llevó la pandemia en San Juan. El pequeño, que tenía problemas respiratorios, una encefalopatía crónica con parálisis en su diafragma y tráquea no resistió los embates del virus y falleció a las cinco de la madrugada del pasado 28 de mayo por un paro cardiorrespiratorio.

“El 28 de mayo a las 4.30 horas nos avisan que Mateo entró en paro y a las 5 nos informan que Mateo había partido”, le contó a DIARIO HUARPE su mamá Dayana quien en sus redes sociales describió al pequeño como un “gordito con muchas ganas de vivir, desde que nació venia luchando”.

Mateo Escudero en las actividades que realizaba junto a profesionales en su internación domiciliaria.

Mateo, por quien San Juan entero pidió desde el minuto uno de conocer cuál era su estado de salud, es el único niño que murió en la provincia a causa del coronavirus desde el inicio de este tiempo de terror.

Dayana recordó que al ser internado “el médico de guardia me dijo Mateo está en manos de Dios, está en la última etapa del coronavirus. Teníamos mucha fe de que lograría salir de ahí. Estuvimos una semana internados en la sala de aislados, el lunes lo trasladan a Terapia Intensiva, ese día fue la última vez que lo vi con sus ojitos abiertos. Estaba muy mal”.

La mamá también contó que luego de hisoparse y dar negativo el médico le pidió que vaya, con toda la protección necesaria, a acompañar a Mateo. “El 25 de Mayo le hacen una cirugía de urgencia, sus pulmones estaban muy comprometidos. El 26 y 27 no me dejan entrar a verlo y el 28 me avisan que había partido”.

Mateo junto a su mamá Dayana y su papá Sergio.

Dayana cargó contra la irresponsabilidad de una enfermera que cuidaba a Mateo en su internación domiciliaria y pidió a la comunidad que “ante el mínimo síntoma debemos hisoparnos. Por la irresponsabilidad de esta enfermera yo perdí a mi hijo”.

Para cerrar recordó a su gordito al decir que “Mateo estaba siempre feliz, era muy activo. Le habíamos hecho estudios de rutina y estaba muy bien, iba mejorando”.

24-05-2021 y 13-06-2021: Rodolfo y Cecilia, los papás que se fueron sin conocer a su beba

Desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, el coronavirus dejó historias por demás dolorosas, pero no hay duda alguna que la historia de la familia Guevara caló en lo más profundo del alma. Fue algo que ni el autor más cruel de algún libro de terror y drama se hubiera animado a contar.

Rodolfo Guevara, el padre de familia y camionero de profesión, murió con 40 años el pasado 24 de mayo. Según contó su hija mayor, Tamara, “todo fue muy rápido. En dos días se enfermó y le dio neumonía bilateral”. Además, la joven que junto a su abuela se encargan del resto de la familia, recordó que “mi papá murió en mi domicilio”. El hombre era paciente de riesgo por tener obesidad, hipertensión y diabetes.

La desgracia no quedó ahí para los Guevara, ya que la mamá Cecilia, quien estaba embarazada y atendía un negocio de gastronomía, también se contagió del maldito virus y murió el 13 de junio, días después de dar a luz a su cuarta hija. Tanto Cecilia, como su esposo, se fueron sin conocer a la beba recién nacida.

La película de terror inició el jueves 13 de mayo. Cecilia, embarazada de siete meses dio a luz a su beba y de inmediato fue aislada en una habitación común. El 23 de mayo y tras complicarse su cuadro de salud fue traslada a Terapia Intensiva, ahí la intubaron y la conectaron a un respirador artificial.

Mientras Cecilia estaba en estado delicado y sin poder conocer a su beba, su esposo Rodolfo comenzó a manifestar la enfermedad y murió también sin ver a su cuarta hija.

La amarga historia vivida por los Guevara encendió en los sanjuaninos una campaña de solidaridad que se multiplicó en días para ayuda a una familia que el coronavirus destruyó.

2-06-2021: Silvana Tulco, la mamá que lloró y unió a San Juan

La muerte de Silvana Tulco dos semanas después de dar a luz a su tercer hijo marcó un antes y un después, y no sólo en su familia que dejó destruida, sino en toda la provincia. El único consuelo, en medio de una de las historias más tristes de esta pandemia, fue que conoció a su pequeño bebe pero claramente esto no hizo al dolor más soportable. Silvana fue mucho más que la víctima 721 de este virus que ya se cobró la vida de más de 1.000 sanjuaninos y que lamentablemente es una suma que hoy, a ciencia cierta, nadie puede decir cuándo frenará su marcha mortal.

“Ella era la cabeza de la familia y una excelente madre. Amaba a sus hijos y dedicaba todo su tiempo a ellos. Cuando se enteró de que tenía Covid-19 tenía mucho miedo por sus hijos, más que por ella. Era una persona muy solidaria y alegre. Soñaba con tener una casa propia y estaba muy contenta con la idea de volver a ser mamá", recordó con gran tristeza Néstor Guzmán, íntimo amigo de Ariel Quintana, pareja de Silvana, quien dijo además que “es bueno saber que, por lo menos, pudo conocer a su bebe”.

La muerte de la mamá de 37 años movilizó y caló hondo en todos, tanto que en pocos días se armó una campaña solidaria que contó con el aporte de un centenar de sanjuaninos que se sintieron reflejados por el dolor ajeno.

Silvana Tulco junto a su marido Ariel Quintana.

La movida solidaria, que inició en la escuela donde concurren los hijos de Silvana, recolectó una importante cantidad de dinero y si bien esto sirvió desde lo económico, no alcanzó a darle el norte necesario a una familia que quedó sin su norte, Silvana.

18-07-2021: Damián Bazán, con la música en la sangre

Damián Bazán.

Damián Bazán fue otro sanjuanino más que se llevó la pandemia del coronavirus. El joven músico de 21 años falleció el domingo 18 de julio luego de estar internado e intubado por varios días.

Damián era conocido en la movida tropical de San Juan, desde muy pequeño su amor por la música lo llevó a recorrer diferentes escenarios de la provincia donde cosechó una gran cantidad de amigos que, tras su muerte, usaron las redes sociales para despedirlo con mucho afecto. Incluso, la Banda del Yeyo, Omega y otros grandes artistas locales, organizaron un recital a beneficio de la familia para el domingo 25 del corriente.

“El Gunn”, como le decían sus amigos y familiares más cercanos, era fanático de River y no sólo era músico, sino que además y con la intención de ayudar a su familia vendía semitas y pan.

“Hace dos meses falleció su papá y él era el sostén de la familia, Damián estaba dedicado todo el tiempo a su familia y sólo salía cuando cantaba y cuando vendía semitas”, contó Gustavo Quilpatay, productor musical del joven chimbero.

“Yo hablé el domingo anterior a que muera, me dijo que se sentía mejor. Luego, durante esa noche, le envié mensajes y nunca más me contestó”, añadió Gustavo y dijo que “Damián le había dicho a otra amiga que tenía miedo, ya que quien entraba a la terapia no salía”.

Una semana antes de morir, Damián subió a sus redes una foto pidiéndole a Dios que lo sacara del sufrimiento que estaba pasando.

Damián Bazán.

San Juan superó las 1.000 muertes por coronavirus. Una cifra difícil de digerir. Una cifra marcada a fuego en cada una de las familias que sufrieron en primera persona una pandemia que no distinguió, ni distingue a nadie. 1.003 muertos, 1.003 historias que por más que no fueron contadas, serán recordadas por siempre.