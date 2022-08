No es el único, pero si uno de los más longevos en la actividad actualmente. Raúl Escobar, con sus 75 años, aún continúa levantándose cada mañana de lunes a viernes para llegar hasta la conocida esquina céntrica, y abrir su negocio. Lustrador, así es como se define él. Rubro en el que se destaca desde que era tan solo un adolescente y el que le permitió conocer mucha gente, pero por sobre todo, hacer amigos en este largo camino.

Es inevitable no recordar que apenas unos años atrás, era común verlos en esquinas estratégicas del centro capitalino. Acompañados de su cajoncito y dos banquetas, los lustradores de zapatos, eran parte del paisaje de la época. Hoy, por el paso del tiempo y por buscar otras oportunidades, solo quedan 6 en actividad. "Mi papá me dijo que como no quería trabajar me iba a armar un cajón e iba a salir a la calle a lustrar zapatos. De vago en la casa no me iba a quedar, me decía. Así arranque en esto, creo que tenía 14 o 15 años", dijo, rememorando sus comienzos, Raúl Escobar, uno de los lustradores más conocidos del cruce de calles Mitre y General Acha, a DIARIO HUARPE.

Sus inicios fueron por las calles de Rawson, lugar donde vivía, pero poco a poco y acompañado de ese cajoncito que tantas alegrías le trajo, comenzó a llegar hasta el centro. "En esa época, iba golpeando puerta por puerta ofreciendo mis trabajos. Tenía muchos clientes, pero de a poco fui llegando más al centro. Arrancaba en Mendoza y General Paz, hasta Avenida Rawson y de ahí, subía nuevamente por Avenida Córdoba", explicó Escobar.

El tiempo fue pasando y se acercó cada vez más a lo que hoy es su lugar de trabajo estable, desde hace más de 40 años. "Me fui haciendo de algunos amigos y llegue hasta la Galería Estornel. Ahí estuve por más de 10 años trabajando. Conocí muchísima gente en ese lugar, algunos de ellos son mis clientes hasta el día de hoy, otros lamentablemente la muerte se los fue llevando", dijo el trabajador, que al momento de ser entrevistado, lustraba los zapatos de otro personaje histórico de la zona y cliente del hombre desde hace ya muchos años. Juancito, el peluquero de la galería.

En el año 1958 llegó el Salón Cáceres, conocido lugar al que concurrían los hombres de la alta sociedad de la época, para disfrutar de un momento de cafés, puros y una lustrada de zapatos. "Cuando abrieron el salón, el dueño me pidió que trabaje con él, me dijo "negrito, qué necesito para empezar, ayudáme, trabajá conmigo" y así lo hice, estuve un tiempo, con mi paño en la puerta, atrayendo clientes, pero me cansé. A mí me gusta ganarme mi plata solo, no me gusta trabajar para nadie, así que me fui" contó.

Actualmente, Raúl vive con su esposa y un nieto. Cuando le preguntan por qué aun después de tantos años y a su edad continua con el oficio, él responde. "Cada vez que me dicen eso, yo les pregunto si les alcanza la plata, porque a mí no. Soy un jubilado y viví casi toda mi vida de esto, fui y vine por muchos trabajos, pero siempre volví al cajoncito", destacó Raulcito, como le dicen sus clientes más íntimos.

Raúl entiende que la actividad es compleja, y pese a tener tres hijos y un nieto, no los alienta a continuar con el legado. "El nieto que vive conmigo me dice, "tata, enseñame a lustrar así voy con vos", pero yo le dije que no. Ya no son los mismos tiempos, hay mucho atorrante suelto. Aparte este trabajo está desapareciendo, hoy se usa mucha zapatilla".

Con los amigos que le dio la actividad, al menos una vez al mes tienen un ritual que no se pierden. "De los que vamos quedamos de la clase 46 nos juntamos un sábado o domingo en un camping a comer un asado. Cada uno lleva un poquito y nos reunimos. Somos 6 solamente los que vamos quedando de esa gran barra", finalizó.