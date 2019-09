A 10 días de no saber nada de Alexis, la familia sospecha del vecino

Desconcierto en la familia de Alexis, un adolescente de 14 años que desapareció el viernes 23 de agosto en el departamento de Pocito. A 10 días de no tener ningún rastro cierto de él, comenzó a imperar aún más la desesperación. No saben nada. No tuvieron ningún contacto luego de aquella noche que partió rumbo a la casa de un vecino a jugar a los videojuegos y pasar la noche. Ahora es este el hombre a quienes apuntan en la familia por la desaparición de Alexis.

Según el relato de Adriana Páez, madre del joven, tomó un baño en la noche del jueves y se fue a jugar a la play con este vecino, Sebastián Fernández, alias “El Mendocino”, de la cual tiene esposa y tres hijos pequeños. Luego de esto, Alexis se quedaría a dormir. Con las primeras horas de la mañana del viernes, Adriana fue a buscarlo a esta casa y le dijeron que su hijo ya había salido rumbo a la escuela. Cerca del mediodía comprobó que no estaba en la institución y volvió a pedirle explicaciones a Silvana, su vecina esposa de Fernández, pero ella le repitió que no sabía nada.

MIRÁ TAMBIÉN Una chica de 13 años denunció que fue abusada por un kiosquero

La familia se dirigió a la Comisaría 6ta para radicar la denuncia y que empezaran con el operativo de búsqueda. Ese fin de semana, los vecinos se pusieron en alerta para ayudar a dar con el paradero de Alexis, pero en la casa donde supuestamente pasó la noche no había nadie. Tanto Silvana como Fernández y sus hijos se dieron a la fuga.

Esto despertó las alarmas y confirmó algunas de las hipótesis que tenían en casa de adolescente desaparecido. Si bien no hay nada cierto, temen que Alexis esté en Mendoza. Según la madre tuvieron un contacto a través de Facebook en el cual el niño le escribía a una hermana que levantaran la denuncia contra “El Mendocino”, porque peligraba su vida.