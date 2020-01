A Argentina reafirma soberania sobre Malvinas e pede retomar negociações com o Reino Unido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O governo argentino reafirmou os "imprescritíveis direitos de soberania" sobre as Ilhas Malvinas e voltou a reclamar "retomar o processo negociador bilateral" com o Reino Unido, ao ser completado hoje 187 anos da ocupação ilegal por parte do referido país no arquipélago.



Assim foi afirmado pelo Ministério das Relações Exteriores, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Felipe Solá, através de um comunicado de imprensa difundido hoje d manhã, com o título "Questão Malvinas: a Argentina reafirma uma vez mais sua soberania".



"A República Argentina reafirma uma vez mais os imprescritíveis direito de soberania que possui sobre as Ilhas Malvinas, Georgias do Sul e Sandwich do Sul e os espaços marítimos circundantes e que são parte integrante de seu território nacional", destaca o relatório de imprensa e assinala que essa reivindicação "constitui um objetivo permanente e irrenunciável do povo argentino", como o afirma a Constituição Nacional.



O comunicado conclui com uma reiteração da "permanente e a sincera disposição a retomar o processo negociador bilateral com o Reino Unido, como reclama a comunidade internacional, para encontrar uma solução pacífica e definitiva para a disputa de soberania".