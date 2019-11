A Biblioteca Nacional inaugura uma exposição sobre Raúl Alfonsín

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Uma exposição que reúne a biblioteca e o mobiliário da sala que o ex-presidente Raúl Alfonsín (1927-2009) usou nos últimos anos de vida poderá ser visitada na Biblioteca Nacional (BN) a partir da próxima quarta-feira.







Assim, mais de 3.500 livros doados pela família do ex-presidente foram incorporados ao acervo da instituição e alguns são expostos na sala: livros de história, política, filosofia, sociologia, economia e outros que evidenciam os múltiplos interesses do doutor Alfonsín.







Raúl Alfonsín foi líder da Unión Cívica Radical e presidente a partir de 1983, logo depois do governo da ditadura civil e militar. O seu governo teve transcendência pelo Juízo contra as Juntas Militares, como assim também pelo Tratado de paz e amizade com o Chile e a melhora do vínculo com o Brasil.







A exposição da biblioteca e o mobiliário do ex-presidente será inaugurada no dia 20 de novembro, às 18, nas salas Silvina Ocampo e Adolfo Bioy Casares, da BN, localizada em Agüero 2502, da Cidade de Buenos Aires.