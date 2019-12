A chapa Ameal-Pergolini-Riquelme venceu nos comícios do clube Boca Juniors

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

A chapa "Identidad Xeneize", conformada por Jorge Amor Ameal (presidente), Mario Pergolini (vice-presidente primeiro) e Juan Román Riquelme (vice segundo), venceu nas eleições do Boca Juniors com 52,92 por cento, apuradas todas as mesas.







O trinômio que comandará os destinos do clube "azul e ouro" pelos próximos quatro anos obteve 20.045 votos sobre os 38.363 emitidos durante todo o domingo.







No segundo lugar ficou o candidato governista Christian Gribaudo, da chapa "La mitad más vos", com 30,64 por cento (11.607 sufrágios) e terceiro foi José Beraldi ("Volver a ganar") com 16,43 por cento (6.225 votos).







O resultado nestes comícios representa a primeira vitória da oposição em Boca depois de 24 anos, desde que Mauricio Macri foi presidente do clube xeneize. Juan Román Riquelme, um dos máximos ídolos da história do boca, exercerá a vice-presidência segunda e será responsável pelo futebol do clube.