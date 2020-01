A cinco años del ataque al semanario Charlie Hebdo, Francia recordó a las víctimas

Francia conmemoró hoy a las víctimas del semanario satírico Charlie Hebdo, que hace cinco años sufrió un ataque yihadista, el cual marcó el inicio de una ola de atentados que dejó 250 muertos en el país.



Un centenar de personas se reunió esta mañana frente a los antiguos locales de la redacción del semanario, ubicada en el centro de París, casi a la misma hora en que el 7 de enero de 2015 los hermanos Sherif y Said Kouachi mataron a 12 personas, entre ellos quien fuera director de la publicación, Stéphane Charbonnier, y los conocidos caricaturistas Cabu, Wolinski, Honoré y Tignous .



La revista había sido blanco de los yihadistas luego de que publicara varias caricaturas del fundador del islam, Mahoma.



Hoy, los nombres de los ilustradores fueron mencionados junto con los del resto de las víctimas, en presencia de sus familias; de los ministros del Interior, Christophe Castaner y de Justicia, Nicole Belloubet, y de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, según la televisora France 24.



"Hace cinco años, el horror terrorista y el crimen antisemita golpearon a la República. Pensamientos para todas las víctimas de Charlie Hebdo, del Hypercacher y para los policías asesinados cobardemente. Solidaridad con sus familias y seres queridos. Nunca lo olvidaremos", escribió el presidente Emmanuel Macron en Twitter.



En tanto, quien fuera presidente de Francia al momento del ataque, François Hollande, afirmó a través de la misma red social: "Después de los ataques de enero de 2015, Francia unió fuerzas, Francia se unió, Francia defendió sus valores. No se debe dejar caer nada sobre la libertad, incluida la libertad de expresión.".



En su edición de aniversario, Charlie Hebdo dio la palabra a las familias de las víctimas, incluyendo a Maryse Wolinski, viuda del caricaturista, quien cuenta que su vida tras la muerte de su esposo no tiene "ni color ni sabor".



Bajo el título de "Nuevas censuras, la censura de hoy o de ayer es el enemigo de todos los combates. Sin oponentes, el debate es imposible. #Yo soy Charlie" y la ilustración de un hombre cuyos brazos y lengua son aplastados por un teléfono celular, el semanario publicó hoy un número especial no solo para recordar los hechos de 2015, sino que denuncia la "dictadura" que imponen las redes.



Esta serie de atentados que comenzó el 7 de enero de 2015 con el semanario, terminó el 13 de noviembre del mismo año con el ataque más sangriento de todos, cuando tres comandos coordinaron atentados en un estadio de fútbol, en bares y restaurantes de París, y en la sala de espectáculos Bataclan, que dejaron cerca de 140 muertos.