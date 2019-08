A los 99 años falleció Max Berliner

La triste noticia la dio su hijo en la mañana del lunes, a través de un emotivo comunicado en redes sociales.

Berliner nació en Varsovia (Polonia) y se mudó de muy chico (junto a sus padres) a la Argentina, donde desarrolló toda su carrera. Actualmente vivía en Villa Crespo. Falleció a menos de dos meses de cumplir 100 años.

Casado con la artista Rachel Lebenasl, que conoció en el teatro, reconocía: "No me doy cuenta de la edad. Perdón, ¿qué le puedo decir? Tener 89, 93 o 98 es más o menos parecido. Hace mucho que soy viejo y tengo una vida sin dolores ni remedios".

Hasta sus últimos días Max se mantuvo en actividad: "Me mantengo vivo porque tengo proyectos. Me siento un pibe de 18 años que quiere seguir trabajando", confesó en una entrevista en medio de los festejos por sus 99 años. Aquel día pidió un deseo que no se cumplió: "Me gustaría vivir hasta los 120 años, porque estos 99 fueron maravillosos".

Algunos de sus trabajos en televisión fueron: Drácula, El pulpo negro, Amigos son los amigos, Chiquititas, Tumberos, Botineras, Como pan caliente, Disputas, Doble vida, Casados con hijos, Hermanos y detectives, Malparida y Graduados.

"¿Cómo te gustaría que te recuerden?", le preguntaron una vez y él contestó: "¿Que me recuerden? ¡Yo quiero que me vivan ahora! Siento el cariño de la gente en las redes sociales y en la calle. A veces, para que no me reconozcan me tapo con el sombrero en el subte. Todos me hacen homenajes por mi edad, pero no se dan cuenta de que yo me siento un pibe".