A pesar del homenaje a Diego: Dalma Maradona anticipó porqué no estará en la entrega de los Martín Fierro

En la víspera de la gala más popular de la radio y televisión en Argentina, trascendió que habrá un homenaje a Diego Armando Maradona en la entrega de los premios Martín Fierro que se llevarán a cabo el día 15 de mayo a partir de las 19:30 horas. Con el motivo del homenaje, Dalma Maradona fue masivamente consultada por su presencia en la entrega de los premios, sin embargo, la hija del Diez explicó porqué no estará allí.

En sus redes sociales dejó un claro mensaje que anuncia su ausencia en los Martín Fierro y explica que allí estará su hermano menor, Dieguito Fernando, para recibir el homenaje a Diego. Según explicó Dalma, por las diferencias con el presidente de Aptra, Luis Ventura, no recibió invitación especial para estar presente en el homenaje que se le hará al Diez, como tampoco su programa de radio fue invitado al evento.

"Demás está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas!"

Dalma Maradona

Sin embargo, el hijo que Diego Maradona tuvo junto a Verónica Ojeda si fue invitado a la gala para recibir dicho homenaje y estará acompañado de su madre. Además, también estará presente Claudia Villafañe, quién lo hará por una invitación especial de Telefé por ser la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity. Finalmente, Dalma cerró su descargo sobre su ausencia en los Martín Fierro al decir: "No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por el que sí está invitado y me parece perfecto! No todos tenemos que ir a todos lados siempre!".

Dalma Maradona. Instagram