A província de Neuquén instala mapas viários turísticos nas fronteiras que a unem com o Chile

POR AGENCIA TÉLAM 04 de noviembre de 2019

O Ministério do Turismo de Neuquén entregou os cartazes de mapas viários turísticos para as fronteiras Icalma, Mamuil Malal e Hua Hum, com a finalidade de favorecer os visitantes com informações para que possam percorrer diferentes destinos da referida província patagônica.







O governo de Neuquén explicou que a ação faz parte do Plano de Gestão do Turismo 2019, promovido pelo Ministério do Turismo, que abrange o Programa de Circuitos Turísticos Binacionais, cujo objetivo é fortalecer o desenvolvimento dos circuitos integrados limítrofes com o país vizinho.







Os cartazes poderiam ser utilizados pelos visitantes para obter informação sobre rotas turísticas, destinos, e também para saber a distância da cidade capital até diferentes pontos de Neuquén.