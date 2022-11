A todo o nada: hora, TV y formaciones de Argentina vs. México por el Mundial

Este sábado 26 de noviembre, la Selección Argentina se jugará la vida en el Mundial de Qatar 2022. Tras haber sido derrotados en el partido del debut con Arabia Saudita, saldrán con lo mejor que tienen para ganar o ganar ante México. Si bien resta el tercer encuentro contra Polonia, el que se llevará a cabo el 30 del mismo mes, saben que esta es la oportunidad para mostrar que aún siguen con vida.

En la previa, el DT de Argentina, Lionel Scaloni, indicó en conferencia de prensa: "Vimos el partido con Arabia Saudita, claro. Ya estamos pensando en el partido de México, que va a ser totalmente diferente, aunque la manera de jugar del equipo será similar a la que venimos teniendo. No vamos a cambiar nuestra forma de jugar por lo que pasó el martes. Hay que pasar página como lo hicimos y pensar que vamos a ganar y nada más".

"Tenemos pensado jugar de la misma manera y los intérpretes, los jugadores para eso, los vamos a decidir en el último entrenamiento. Afecta porque es así, pero la reacción es inmediata. Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que hay que hacer es levantase. Este grupo está capacitado, de eso no hay ninguna duda. En cuanto a los cambios, evaluamos alternativas a nuestro juego pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante pero lo decidiremos en la última práctica", cerró.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Charly Rodríguez, Héctor Herrera, Edson Álvarez; Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori y Alexis Vega. DT: Gerardo Martino.

Horarios de Argentina vs. México

México: 13:00.

Costa Rica: 13:00.

Estados Unidos ET: 14:00.

Ecuador: 14:00.

Argentina: 16:00.

España: 20:00.

Transmisión

Canales de TV

Ecuador: DSports / Teleamazonas / Canal del Fútbol

Argentina: DSports / TyC Sports / TV Pública

España: Gol Mundial

Estados Unidos: FOX / Telemundo

México: Azteca 7 / TUDN / Televisa / Sky Sports

Costa Rica: TD+ / Teletica

Streaming

Argentina: DGo / Flow / Telecentro Play / TyC Sports Play

Ecuador: DGo / CNT Play

España: Movistar Plus+ / Gol Mundial

Estados Unidos: fuboTV / Peacock / Fox Sports App / Telemundo Deportes App

México: Blue to Go / ViX+ / TUDN En Vivo

Costa Rica: TDMax / Sky HD / Liberty Go.