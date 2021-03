A un año de la muerte de Julieta Viñales, su familia pide justicia

Este 3 de marzo se cumple un año de la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que junto a su familia dejó la provincia de Buenos Aires hace 6 años para radicarse en San Juan y a raíz de una intervención quirúrgica de baja complejidad perdió la vida.

Julieta Viñales tenía sueños y había aprobado el cursillo para iniciar su carrera de medicina en Buenos Aires, según contó su mamá Cyntia Boal, quien recordó a su hija con mucho dolor tras el lamentable desenlace que tuvo la joven luego de 18 días de no recuperarse de una intervención quirúrgica de amígdalas.

Julieta llegó a San Juan para pasar varios meses de vacaciones junto a sus padres en el barrio Stotac de Rivadavia, antes de volver a Buenos Aires. Por las anginas de repetición que padecía decidió con su familia que debían extirparles las amígdalas.

La joven tenía 18 años cuando murió

Fue así que consultaron al doctor Maximiliano Babsías y este decidió operarla en la Clínica Cáceres el 15 de febrero del año pasado.

Luego de ese día Julieta no tuvo descanso ni mejoría, su cuadro siempre fue complicado y los dolores de garganta no cesaron hasta que comenzaron las hemorragias. Julieta comenzó a desmejorar y ante las consultas al médico para quien parecía estar todo bien, dijo su madre, ella ya no confiaba tanto en lo que Babsías le decía.

Fue así que llegó la noche del viernes y madrugada del sábado cuando Julieta tuvo una gran hemorragia en su casa y en el baño se descompensó en los brazos de su madre producto de la cantidad de sangre que había perdido.

La joven fue llevada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga donde los médicos la estabilizaron, controlaron la hemorragia y le pusieron oxígeno.

Los médicos de guardia y la madre de Julieta se pusieron en contacto con el médico que la había intervenido y a las pocas horas decidieron tras­ladarla al Hospital Rawson.

Foto familiar de Julieta Viñales.

El cuadro parecía grave pero nadie le indicó eso a Cyntia, la mamá de la joven, quien suponía que algo raro estaba pasando.

Al llegar al Rawson la joven fue internada en terapia intensiva y los médicos habrían indicado que la joven debía entrar nuevamente a quirófano, señaló la mamá de Julieta a DIARIO HUARPE.

Por su estado la joven nunca fue intervenida nuevamente y esa habría sido una negligencia de los médicos, quienes habrían seguido las recomendaciones del doctor Babsías, que sabía de la cirugía que le había practicado a la joven.

Según la mamá de Julieta, Babsías esa noche le dijo que regrese a su casa tranquila y por los dolores que sufría su hija le iba a indicar una pequeña dosis de morfina para disminuir el dolor y también descansara un poco.

La mamá dice que siempre desconfió del diagnóstico del médico porque tras la cirugía le recetó otro medicamento que antes no le había pedido. Se trataba de ácido tramexánico, un medicamento que al ser buscado en internet descubrieron que era una medicación para hemorragias, por lo tanto el médico debió saber que algo no había salido bien, aseguró Cyntia.

Otra vez Julieta tuvo una hemorragia y ahí hizo un paro cardíaco motivando un gran revuelo en el ser­vicio de Terapia Intensiva del Rawson con los médicos que estaban de guardia y tardaron 40 minutos para reanimar a la joven. Su cerebro estuvo mucho tiempo sin recibir oxígeno y eso causó un daño irreversible, lo que finalmente cau­só muerte cerebral en la joven, con­tó afligida su mamá.

Según pudo saber la madre, la chica debería haber recibido una transfusión por la disminución de hematocritos que había sufrido y no se la dieron, aseguró.

Finalmente a las 23.20 del 3 de marzo, los médicos que ya habían llamado a los padres de la paciente porque ya habrían avisorado el grave desenlace, informaron que Julieta había fallecido.

Proceso judicial y estado de la causa

Tras la muerte y denuncia, comenzó un proceso judicial y Cyntia Boal dijo: “Sabemos que la Justicia en nuestro país es lenta y hay que tener paciencia”.

La pandemia demoró todo el proceso judicial, pero el caso que está siendo acompañado por el doctor Franco Marchesi ya logró que declaren los dos médicos del Hospital Marcial Quiroga, quienes fueron los primeros en decir que la joven debía ingresar nuevamente a quirófano, por los presuntos daños de las ramificaciones de la arteria carótida. También han declarado tres enfermeros del mis­mo nosocomio y ahora falta que declaren los médicos de la Terapia Intensiva del Hospital Rawson.

Por su parte, Maximiliano Babsías, quien en principio se abstuvo, hace unos cuatro meses decidió comparecer y dar su versión.

La autopsia de Julieta Sofía Viñales reveló que la causa de muerte fue por “shock cardiogénico por disfunción orgánica”, según lo explicado por fuentes calificadas, quiere decir que los órganos dejaron de funcionar producto de la anemia que produjeron las grandes hemorragias que tuvo la joven.

Ahora los peritos judiciales deberán expedirse y por su parte la familia viñales solicitó la participación de peritos forenses de Buenos Aires para que sus resultados fueran cotejados.

Tras obtener esos resultados podría dictarse el procesamiento de Babsías, quien desde el día de la muerte de Julieta no tomó contacto con la familia, ni siquiera pudo ser él quien de la noticia de muerte de su paciente pese a que estuvo en el hospital cuando ocurrió.

La misa será un día después del día de su aniversario de muerte.

Para recordar a la joven habrá una misa a las 20 horas del próximo 4 de marzo, en la Iglesia de la Medalla Milagrosa, ubicada en calle Brasil 2531 este en el corazón del barrio Bancario.

Para finalizar su relato con este diario, Cyntia Boal dijo en nombre de su familia “Nos queda esperar que se haga justicia por July”.