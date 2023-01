Pasó un mes de aquel histórico partido donde pese a que la selección Argentina le dio una “paliza” táctica a Francia, la definición debió estirarse al punto de penal para que los dirigidos por Lionel Scaloni gritaran campeón en el Mundial de Qatar 2022. Desde aquel día, son miles, los sanjuaninos que intentan conseguir la camiseta que tiene las tres estrellas, las cuales simbolizan cada uno los mundiales ganados por el combinado albiceleste en 1978, 1986 y 2022. Sin embargo, en San Juan las camisetas originales aún continúan en falta y lo único que puede conseguirse son algunas réplicas en el comercio local.

Si bien la fiebre por la camiseta argentina con las tres estrellas descendió un poco, son muchos los fanáticos que aguardan con ansiedad la versión original elaborada por la marca de las tres tiras (ADIDAS). Pero en las casas comerciales deportivas abunda el pesimismo porque el panorama para que lleguen la deseada camiseta parece ser desolador. Lamentablemente, se cree que las primeras casacas podrían llegar después del primer semestre de este nuevo año.

En dos de las sucursales de Sport Total explicaron a DIARIO HUARPE que las camisetas que salieron a la venta por internet en la página oficial, a fines de diciembre, solo las podían adquirir cualquier tipo de comprador y no las casas de comercio. “La última vez que nuestra cadena recibió camisetas argentinas fue a fines de octubre y se volaron en muy pocos días. Creemos que después del primer semestre vamos a poder traer las camisetas con las tres estrellas”, coincidieron Roberto y Gisell, dos de los encargados.

La camiseta que recuerda al Mundial de México 1986 sale $23.000. Imagen Lucas López/DIARIO HUARPE.

Mauro Agüero, encargado de Casa 2000, comentó que la única casaca argentina que tienen para vender es una versión del ’86 de la marca "Le Coq Sportif" que cuesta $23.000. “Es una opción que podemos ofrecer ante la falta de la camiseta de las tres tiras. Nosotros no recibimos desde el mes de agosto de 2022”, expresó.

Cabe destacar que si alguien desea adquirir la camiseta a través del sitio oficial de la marca de las tres tiras, no se puede porque el producto está totalmente agotado. Es decir, que si sos fanático de la Scaloneta y esperas adquirir la camiseta original, ármate de paciencia porque vas a tener que esperar unos largos meses, o en su defecto, estar muy atento a la página web oficial de Adidas.

Para los más ansiosos, las réplicas están a la venta

La camiseta del Dibu Martínez es una de las más pedidas. Imagen Lucas López/DIARIO HUARPE.

En la Feria Persa o algunos comercios más chicos del microcentro sanjuanino se pueden conseguir las réplicas con las tres estrellas. Los precios oscilan entre los $2.000 y los $3.500. Aquí no solo está a la venta la casaca albiceleste, sino también están las dos camisetas que uso el arquero argentino, el héroe nacional Emiliano “Dibu” Martínez. “Todavía se venden algunas camisetas, tratamos de no quedarnos sin stock para no tener que decir que no tenemos”, aseguró Riveros, quien comentó que lleva muchos años en el rubro y eso le permitió conseguir este tipo de réplicas.

Por su parte, Sport Total ofrece una camiseta argentina marca “Kion” para ofrecer como alternativa ante la imposibilidad de vender la original. La misma se vende por unidad en $4.499 y si llevas dos, accedes conseguís un descuento especial porque solo pagas $6.999

Sport Total ofrece una tercera marca ante la imposibilidad de vender la camiseta original. Imagen Lucas López/DIARIO HUARPE.