A vice-presidenta Cristina Fernández viajará para Cuba novamente no final de mês

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

A vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitou autorização da justiça federal para viajar a Cuba entre 28 de dezembro e 12 de janeiro para visitar a sua filha Florencia, que está com tratamento médico no referido país, informaram fontes judiciais.







Através de seu advogado, Carlos Beraldi, a vice-presidenta solicitou autorizações perante os Tribunais Orais Federais 2 e 5: o primeiro é o que segue o julgamento pelo suposto direcionamento da obra pública (causa "Vialidad") e o outro segue os processos intitulados "Hotesur" e "Los Sauces", onde está acusada de diferentes delitos.







A defesa da ex -presidenta invocou "razões estritamente pessoais" e forneceu os dados do lugar onde vai se hospedar em La Habana. Em Cuba está a filha da vice-presidenta, Florencia Kirchner, realizando um tratamento médico.







Será a oitava viagem de Fernández de Kirchner a Cuba para ver sua filha, após ter começado o tratamento em março passado por diversas dolências.