Acuerdo San Juan: políticos pidieron mayor participación estatal en la minería

Cerrando la primera rueda de reuniones del Acuerdo San Juan, la mesa política compuesta por la Cámara de Diputados y los diferentes espacios partidarios de la provincia tuvieron su primera vez y, entre las propuestas realizadas, pidieron una mayor participación del Estado en el sector minero. Además de estatizar a la empresa que brinda el servicio eléctrico y la posibilidad de una tarifa social para el internet.

La Mesa Política, que se realizó en el salón Cruce de los Andes, estuvo encabezada por la ministra de Gobierno Fabiola Aubone y el vicegobernador Roberto Gattoni.

Durante el encuentro, el líder del partido del Trabajo y del Pueblo, Alberto Agüero señaló que la provincia debe definir qué hacer con la minería para que deje más recursos. “Tenemos que orientarnos a la industrialización, se hicieron avances en energía y eso es algo que debe respaldar el Estado”, apuntó.

Por su parte Eduardo Castro, presidente de la UCR San Juan, expresó que “el Estado tiene menos recursos y más obligaciones, es difícil, pero se pueden plantear herramientas de gestión como que el Estado sea garante de quienes no son sujeto de crédito en un banco”.

Además propuso destrabar áreas de la economía que puedan ser generadores de empleo. “La riqueza que tenemos en la cordillera que podrían ser de mayor toma de mano de obra que Veladero, y requieren un mecanismo inverso a la idea de sumar tributos; tal vez sea momento de repensar si las regalías deben ser para todos los metales igual porque el cobre sigue quedando en la cordillera y la gente no tiene trabajo”

Andrea Polizzotto, representante del Partido del Trabajo y la Equidad, habló de la necesidad de independencia energética de la provincia. “Sin energía no tenemos producción, ni industria ni ninguna actividad, tenemos que ver una sustentabilidad integral. Respecto a la minería se debe crear una empresa minera estatal que asuma riesgos. El oro es el mayor resguardo en el mundo por eso sería necesario la empresa minera estatal. Tenemos que poner la vista en los recursos que tenemos y producir de manera responsable y sustentable pensando en las futuras generaciones. Tenemos energía y tenemos minería”.

El representante del Partido Comunista, Daniel Torres, dijo el Estado debe ser administrador de la riqueza del suelo, para que la minería sea realmente sustentable, y el esquema debe ser distinto ya que no puede pagar lo mismo el oro que el cobre. “Hay que pensar que nuestros diputados puedan discutir una ley de minería nueva. Que se constituya una empresa provincial de minería con reglas claras”, acotó.

Alejandro Vilanova, del Partido Socialista, propuso estatizar las empresas de energía eléctrica y de gas “que hoy es un papelón, la empresa de energía se lleva la plata afuera, no invierte en la provincia, debe ser de las más ineficientes del mundo, no paga a los empleados como debería, y es sustancial para generar riqueza en la provincia y aprovechar todo lo que bueno que se hizo con EPSE”.

También estuvo la diputada nacional y presidenta del Partido Bloquista, Graciela Caselles, quien dijo que “debe existir empresas mixtas público-privadas para la minería, y que el sector de la producción convoque un mecanismo para que los pequeños y medianos productores puedan recibir apoyo y mano de obra”.

La diputada provincial Nancy Picón, quien fue en representación de Producción y Trabajo, dijo que presentaron un documento con diez puntos entre los que se propone la tarifa social para internet ya que muchos chicos no tuvieron acceso a la educación en esta pandemia. Otra propuesta es ver cómo ayudar a las pymes y micropymes que no pueden hacer más esfuerzo y que las financiaciones se hagan a través de los municipios que conocen a los vecinos.

Desde Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, planteó que la política le debe gestos a la sociedad y como gesto se debería revisar el gasto de la política, la cantidad de áreas y subáreas de la planta política y luego de la administración pública.

Finalmente, el vicegobernador cerró la mesa con algunas consideraciones respecto a la pandemia y a la crisis que no se puede comparar con nada conocido. “En esta circunstancia hay que pensar en el corto y mediano plazo, tenemos que focalizarnos en como caminamos esta pospandemia que no tiene fecha de finalización. El Estado no va a tener capacidad de respuesta para todas las demandas que hay y que habrá”.