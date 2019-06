Acusan a Castro de vender lotes que todavía no compró

La derrota del Frente Todos en Angaco evidenció la mala relación entre los dirigentes peronistas y abrió una puerta a un sinfín de denuncias cruzadas hasta el próximo 10 de diciembre, cuando asuma el electo intente Carlos Maza Pezé, del Frente San Juan Primero. El actual concejal Mario Pacheco, quien perdió en las PASO la posibilidad de ser candidato, apuntó todos los cañones contra el intendente José Castro a quien acusó de continuar vendiendo lotes del programa municipal “Mi lugar en el Mundo” sin que los terrenos estén en poder del municipio. Además tildó la gestión de “desordenada” y no dudó en decir que la derrota tiene como único responsable, al actual jefe comunal.

Estas fuertes declaraciones se dan luego de la viralización de dos audios que el edil, con mucha bronca y sin reparar en insultos, le envió al intendente Castro luego de la elección perdida el primer domingo de junio.

“José Castro dijo que antes de irse de la intendencia dejará todo listo en cuanto a los lotes del programa Mi Lugar en el Mundo y todos sabemos que eso no es sencillo. Son terrenos que deben ser urbanizados. Incluso hay lotes que se han vendido sin ni siquiera tener en poder del municipio los terrenos”, expresó Pacheco.

En este mismo sentido añadió “la mayoría de la gente está pagando lotes en la villa cabecera y no hay ningún terreno ahí. Había uno y el dueño no quiso venderlo al municipio. Nosotros desde el Concejo Deliberante sacamos una ordenanza para frenar la inscripción y el intendente hizo caso omiso a esto. Tiene un accionar desordenada y negligente”.

Sobre los audios al intendente, donde le dice “José Castro perdiste las elecciones por cráneo. Te han ganado bien por perder el rumbo”, “Vos siempre jugando a las emboscadas, ahí te ganó el marmota (por Maza Pezé) que no trabajó en 4 años como decías vos”, “Voy a empezar a abrir la jeta y voy a contar todo lo que has hecho”, Pacheco dijo que “el intendente estuvo mandando audios adjudicándome a mí la derrota y eso me hizo calentar. Castro nunca hace autocrítica, los problemas siempre son de los demás y las virtudes de él”.