Adepa se solidarizó con Nik y repudió las "expresiones intimidatorias" de Aníbal Fernández

A través de Twitter, Anibal Fernández, actual ministro de Seguridad de la Nación, le dedicó un mensaje al humorista gráfico Nik (Nicolás Dzwonik) donde aparentemente deja ver una amenaza “velada”. Por este motivo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) repudió el mensaje de Fernández al que calificó de “especialmente grave”.

El escándalo se desató el pasado domingo, cuando el ministro respondió un mensaje del humorista gráfico publicado en la red social Twitter. En este, Dzwonik, conocido mayormente por su nombre artístico, Nik, hizo alusión a los subsidios y asistencias del estado relacionándolas con la falta de trabajo. Hasta ahí, todo parecía ser otro tweet político más que el artista suele publicar en sus redes.

Pero todo cambió de tono cuando Fernández respondió con una aparente amenaza “velada” en un mensaje que daba a entender, entre otras cosas, que conocía la escuela donde las hijas más chicas del creador de Gaturro asisten.

Por este motivo, Adepa publicó un comunicado repudiando en accionar de Fernández y solidarizándose con Dzwonik, quien luego manifestaría en sus redes sentir “miedo”.

“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) condena las expresiones intimidatorias del ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández contra el humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido por su apodo Nik, expresadas a través de su cuenta en Twitter”, comienza el mensaje y sigue: “El mensaje, que incluye información sobre el entorno familiar del historietista, es especialmente grave, máxime por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos”.

“Adepa se solidariza con Nik, quien expresó a través de su cuenta en Twitter sentir miedo por el señalamiento que hace Fernández de la escuela donde estudian sus hijas, lo que consideró una ‘velada amenaza”.

Mientras, Dzwonik hizo su descargo en redes, expresando: "el ministro de seguridad me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”. Además, anunció que denunciará a Fernández este próximo martes, quien no hizo referencia al hecho más que pare decir “le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño"