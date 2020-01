Administração dos Portos reduz 15% as tarifas em dólares do terminal Buenos Aires até fim de ano

POR AGENCIA TÉLAM 16 de octubre de 2019

A Administração Geral dos Portos (AGP) determinou uma redução de 15% até o fim do ano nas tarifas em dólares que cobra o Porto Buenos Aires, com o objetivo de aliviar o incremento que registraram estes valores, como consequência da desvalorização do peso, em comparação com a moeda estadunidense, que entre maio de 2018 e agosto de 2019 ultrapassou 122%.







Foi realizado através de uma portaria publicada no Diário Oficial, determinando que os valores referidos à ocupação de imóveis ou espaços que a AGP usa, serão liquidados com uma bonificação de 15% sobre a correspondente paridade da cotação do dólar informada pelo Banco Nación, para os conceitos a recolher em outubro, novembro e dezembro deste ano.







Nesse sentido, a decisão destacou que como consequência das últimas desvalorizações do peso, foram produzidas distorções em vários setores da atividade econômica do país.







E refere, também, que se bem dentro da jurisdição de Porto Buenos Aires uma importante quantidade de serviços vinculados com o comércio exterior são cotadas em dólares, em outros tantos não acontece da mesma forma, e seus valores não estão diretamente relacionados com cotação da divisa.