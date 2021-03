Adultos mayores de 80 años: reabren la inscripción y recuerdan la reprogramación de turnos para la vacunación

El Ministerio de Salud Pública comunicó que a partir de este miércoles 3 de marzo se reabrirá la inscripción para los adultos mayores de 80 años para acceder a la vacunación contra el Covid-19, continuando con el Plan Provincial de Vacunación. También que se reubicará en los turnos de los próximos días a los hombres y mujeres, que se inscribieron en la primera etapa, pero no pudieron vacunarse debido al temporal que azotó a la provincia durante dos días.

Los adultos mayores de 80 años, con ayuda de algún familiar, podrán completar el formulario de inscripción para acceder a la inmunización a la siguiente página: www.sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan.

El paso a paso

Una vez inscriptos, se les asignará un turno por mensaje de texto desde el número 40340. Recuerden que deberán cumplir con los siguientes requisitos: Llevar DNI; No presentar síntomas de COVID-19; Puede asistir con un solo acompañante y recordar que no se vacunará a quienes no hayan recibido turno.

Reprogramación

Por otro lado, recordaron que aquellos adultos mayores que se inscribieron durante la primera etapa serán reubicados en turnos los próximos días tras el cese de las lluvias.