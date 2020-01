Afirman que mejoró la transparencia de la información presupuestaria de las provincias

La transparencia de la información presupuestaria de las provincias mejoró un 38% entre 2013 y 2019, según un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).



De acuerdo con la serie histórica del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), el puntaje promedio pasó de 5,8 a 8 sobre un total de 10 puntos.



En 2019, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe encabezaron el ranking; mientras que Chubut, San Luis y Jujuy fueron las de peor desempeño.



El año pasado, trece provincias mejoraron, especialmente Tucumán y Santiago del Estero, que partieron de niveles bajos, y La Rioja y Río Negro.



Sólo dos provincias (San Luis y Chubut) siguieron en 2019 con niveles bajos de transparencia (3,9 y 3,7, respectivamente) respecto del promedio general, según el relevamiento de Cippec.



La ONG -en un comunicado de prensa- precisó que "diecinueve provincias publicaron la Cuenta de Inversión de 2018, lo que significa un aumento considerable respecto del relevamiento anterior en el que solo catorce provincias habían publicado este documento".



La Cuenta de Inversión es el instrumento con el cual el Ejecutivo provincial informa a la Legislatura cómo invirtió los recursos asignados por el presupuesto del año previo.



También varias provincias actualizaron su información fiscal con menos demora, especialmente en el caso de los stocks de deuda pública provincial.



Por otra parte, la publicación de los llamados presupuestos ciudadanos, documentos pensados para un público general, siguió avanzando en 2019: 12 provincias publicaron presupuestos de este tipo, dos más que en 2018.



Sin embargo, a fines de noviembre, once provincias aún no habían publicado en sus sitios web el proyecto de ley de presupuesto para 2020; y cinco provincias no habían difundido la Cuenta de Inversión de 2018, con la cual el Ejecutivo provincial informa a la Legislatura cómo invirtió los recursos.



"Las provincias ejecutan más del 40% del gasto público del país y son responsables de la provisión pública de servicios esenciales para la sociedad: educación, salud, y seguridad- La disponibilidad de información sobre el uso de los recursos fiscales es un ingrediente crítico para alimentar el debate político, la opinión pública en general y las decisiones que se plasman en el presupuesto”, concluyó el informe.