Este martes, en medio de la presentación del esperado documental sobre la sequía, habló el director general DIARIO HUARPE, licenciado Diego Fuentes. Explicó cómo nació la idea, hacia dónde quieren llegar y destacó el trabajo del puñado de comunicadores que se comprometieron con la producción de “Agua, guía para entender la sequía”. El video se proyectó por primera vez en una sala de Play Cinema ante la atenta mirada de empresarios, funcionarios públicos y el gobernador Sergio Uñac.

Fuentes contó primero una anécdota familiar que lo llevó a reflexionar sobre la escasez del agua. Dijo que en una salida con su familia en casa rodante, la casilla de 200 litros se acabó al poco tiempo porque el agua fue gastada como en una casa normal. “Hace falta que vivamos esas experiencias extremas para darnos cuenta de lo que tenemos”, relató el director general de DIARIO HUARPE.

Luego se preguntó: “¿Por qué ustedes creen que como sociedad no valoramos el agua?”. Y respondió: “No la valoramos porque la tenemos, no la valoramos porque no vemos que es escasa y puede faltar, no la valoramos porque falta información que aborde su problemática en su complejidad, desde una información condensada, sintética y clara”.

Foto DIARIO HUARPE.

Fuentes destacó “al gran equipo de profesionales, que estuvieron y se comprometieron en llevar este proyecto adelante en medio de un contexto de pandemia”. Luego reveló: “Tenemos un objetivo: llegar a todos los alumnos de San Juan y a través de ellos, a sus familias, que mediante lo gráfico y audiovisual se pueda entender la problemática y discutir para aprender a cuidar el agua”.

Finalmente, el director general de DIARIO HUARPE explicó que en la provincia hay alrededor de 200.000 alumnos y que en una primera etapa, gracias a la colaboración de varios empresarios, el medio va a llegar a 55.000. Por tal motivo, pidió al resto de los empresarios que se comprometa a que el documental llegue de forma masiva.

Además de empresarios, al lugar asistieron funcionarios del Estado, teniendo como principal referente al gobernador Sergio Uñac. También participaron del evento: diputados provinciales, intendentes, ministros y otros funcionarios.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Foto DIARIO HUARPE.

"Diego (Fuentes) has dado en la tecla con un tema que es necesario que lo podamos conocer, por diferentes motivos, me queda en la percepción, que hemos tratado a San Juan como una provincia rica desde lo hídrico y que nunca hemos tenido la suficiente consciencia de que nosotros habitamos una provincia desértica o semidesértica, pero nunca rica desde lo hídrico", reflexionó Uñac tras ver el video.

"Vamos a acompañar los desafíos de que esto puede llegar del primer y último sanjuanino, desde el más chico al más grande, del que está más cerca al más lejos, vamos a intentar que sea el punta pie inicial de un proceso de transformación social que nos hace falta, que lo hemos empezado, pero lo que tenemos que profundizar", cerró el mandatario provincial.