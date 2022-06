Ahorristas se reunirán con las concesionarias para que les bajen las cuotas

Tras las quejas de los ahorristas por incumplimientos de la medida cautelar, el Defensor del Pueblo tendrá este viernes una audiencia de conciliación con abogados de las empresas de administradoras de planes ahorro y de concesionarias de automóviles. Esto será clave para definir la continuación del caso judicial que se tramita ante el Séptimo Juzgado Civil, Comercial y de Minería de San Juan.

Luego de la nota publicada por DIARIO HUARPE, la causa de los ahorristas tendrá un importante avance. Los ahorristas y las concesionarias se sentarán a discutir en una audiencia obligatoria para tratar de lograr un acuerdo. En esa instancia, la Defensoría del Pueblo planteará la desproporción existente entre las expectativas de ganancias de las firmas y el poder adquisitivo de los ahorristas. Esto de acuerdo a las declaraciones del titular de la entidad, Pablo García Nieto.

Por otra parte, el organismo llevará otro reclamo que aqueja a los damnificados. Es que muchas empresas obligan a sus clientes a elegir las compañías de seguros que les ofrecen, pese a que la normativa establece que debe ser a libre elección. La compañía aseguradora tiene que ser a libre elección del ahorrista y no impuestos por las empresas

Esta causa comenzó con la presentación de un amparo colectivo que realizó el Defensor del Pueblo ante al pedido de un grupo de ahorristas que vieron vulnerados sus derechos. La Justicia hizo lugar a la medida e intimó a las empresas a retrotraer los valores de las cuotas a enero del 2021. Es que las cuotas tienen un valor similar al salario mínimo, vital y móvil y muchos ya no pueden afrontar con los pagos.

No obstante, las empresas no cumplen con la resolución judicial y siguen aumentando los valores a cifras exorbitantes. Es el caso de Marcelo Cuenca que en junio la cuota le llegó $44.000, un valor que caso llega al salario mínimo, vital y móvil que es de $45.540. “Todos los meses sube $3000, pero los sueldos no suben en la misma proporción”, expresó. Aseguró que se sienten presos de los planes de ahorro porque se encuentran en una situación de desprotección.