Ailín Pérez demandará legalmente a otra peleadora por agredirla antes de su pelea

La luchadora argentina de Peso Gallo de UFC, Ailin Pérez, emprenderá acciones legales contra Joselyne Edwards después de su enfrentamiento en el UFC Performance Institute a principios de este mes. Lucas Lutkis, representante de "Fiona", anunció el martes que presentará una demanda a finales de esta semana. Esta situación, que inicialmente comenzó como un conflicto en línea, se intensificó hasta llegar a un enfrentamiento físico, que resultó en un corte debajo del ojo izquierdo de la nacida en Buenos Aires.

"Legalmente, esto no ha terminado y usted es un criminal. Me aseguré de no faltarle el respeto en absoluto. Me acerco así y siento algo, no sé qué es, pero me golpearon con un puñetazo o tal vez un codazo, justo donde me golpearon en el ojo, y fue entonces cuando Jocelyn salta encima de yo", fue lo que comenzó diciendo Pérez, mediante su compañero y traductor, en diálogo con The MMA Hour.

Por otra parte, Alex Davis, su manager en las MMA, también resaltó: "Jocelyn es una criminal, porque ella me atacó y no había nadie en esa habitación, aparte de Javier, que intentara defenderme". "Él me salvó. Si no fuera por Javier, tal vez no literalmente, pero sí en sentido figurado, ella podría haberme matado. Alex Davis no tiene derecho a dar su opinión sobre algo cuando en primer lugar no quería intervenir hasta después del hecho, una vez que ya fui agredido", agregó la argentina.

El mensaje de Ailín Pérez

"Sigue mintiendo e inventando cosas para parecer la víctima, pero al mismo tiempo aparece en mi página y dice cosas como: 'Cuando te vuelva a ver, te romperé el otro ojo'. No sé cuáles son las intenciones de este criminal, pero sé que está mintiendo sobre la situación y realmente quería impedirme pelear el sábado. Entonces cuando me vio pelear y gané, quiso pegarse un tiro, porque no estaba contenta con el resultado", sostuvo "Fiona".

Para sentenciar, Ailín Pérez aprovechó la instancia para comunicar: "¿Cual es tu problema? Porque al final del día te ofrecí hacer la pelea en UFC, y en lugar de querer competir conmigo de manera deportiva profesional, intentaste agredirme. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Porque si no quieres pelear conmigo, no entiendo cuál es tu problema. No sé lo que quieres".