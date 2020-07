Alan Cantero, a un paso de oficializar su llegada a Godoy Cruz

En los últimos el pibe sanjuanino que juega en Peñarol Alan Cantero le dijo a DIARIO HUARPE que tenía grandes chances de emigrar del Bohemio y parece que esto se hará realidad de manera inminente. Es que el chico está a un paso de acordar su llegada a Godoy Cruz de Mendoza.

El artillero Bohemio tiene 22 años, un promisorio futuro y un talento que despertó la atención del fútbol grande. Su nombre empezó a sonar también en otros equipos de Primera desde que mostró su gran nivel para darle con 2 goles el histórico ascenso al Federal A a los chimberos ante Independiente de Chivilcoy en 2019.

Cantero es manejado por un grupo empresario de Buenos Aires, quienes en un primer momento lo habían ofrecido a dos equipos de Primera como Arsenal y Lanús, pero también a algunos de la Primera Nacional como Tigre, Villa Dálmine, Barracas Central, Nueva Chicago, entre otros.

En la calle Tucumán ya sabían que era muy difícil retenerlo por mucho tiempo en sus filas. De concretarse el traspaso, Cantero se trasformará en el tercer refuerzo del Tomba durante la pandemia, tras el arribo de Franco Tesuri y Marcelo Goñi.

Los Tombinos perdieron muchos jugadores en este parate, por eso la incorporación del sanjuanino sería vital para volver a nutrir al plantel de talento, con una nueva apuesta por una joven promesa.

Alan disputó 19 partidos en el Torneo Federal A, en donde hizo 4 goles. “Gente del club se ha contactado conmigo. Hay posibilidades de que vaya. Me llamó el presidente José Mansur y estuvimos hablando. Espero que en estos días me digan qué se hace”, le dijo el jugador bohemio a Radio Andina de Mendoza, según publicó diario Los Andes.

“Si se llega a dar será un salto grande e importante. Es una oportunidad que no dejaré pasar. Mi representante me dijo que al DT (Diego Martínez) le había gustado mi forma de jugar”, contó el joven sanjuanino que se definió como “un jugador al que le gusta participar mucho del juego. Me gusta participar arriba, pero también abajo”.