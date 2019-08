Albert Baró se separó luego de los rumores que lo relacionan a Delfina Chaves

Con el estreno de “Tierra de amor y venganza”, la pareja de Bruno (Albert Baró) y Lucía (Delfina Chaves), generó tanta pasión entre los televidentes que ahora es una de las series que marcan el rating de la tv nacional.

El éxito trajo consigo rumores que hablan de un romance entre los protagonistas.

Sin embargo, más allá de si son ciertas o no las especulaciones al respecto, las mismas parecen haber hecho mella en la relación que el actor mantenía con su novia argentina, Nerina Uturbey, quien anunció su separación del artista español a través de sus stories en su cuenta de Instagram.

"Por decisión personal y profesional ya hace más de un mes que decidí terminar mi relación con Albert, con quien actualmente mantenemos un vínculo de mucho cariño y respeto", comenzó el texto de la periodista argentina, que vive en Madrid, y estaba en pareja con el español hace poco más de un año.”

"Digo esto porque debido a la popularidad de su personaje, su vida privada tomó mucha relevancia y por consecuencia la mía. Soy muy perfil bajo, pero me veo obligada a aclarar que no hubo terceros en discordia ni todas esas mentiras que dicen", agregó, para luego destacar que "lamento no poder alimentar el morbo de muchos", reza el comunicado.

"No pertenezco al medio y quiero mantenerme al margen de las crecientes especulaciones sobre su situación amorosa. Tiene todo el derecho a continuar su vida, como yo la mía", subrayó.

"El contenido que subo a mis redes sociales no es para provocar, ni para tirar indirectas. Soy una persona adulta y lo que tengo que decir se lo digo de frente a quien corresponda. Lo demás son interpretaciones de las que no me hago cargo. Fin", concluyó.

Vale recordar que en todo momento los protagonistas de la ficción negaron los insistentes rumores en torno a ellos. "Yo estoy soltera y siempre pasa que la gente quiere que la pareja de la ficción esté junta", afirmó la actriz.

"Al principio Albert no entendía nada y me preguntaba qué pensaba él porque decían que estábamos juntos, pero después se acostumbró", cerró la hermana menor de Paula Chaves.