Alberto Fernández apresentou um plano contra a fome: "Não podemos viver em paz com semelhante flagel

POR AGENCIA TÉLAM 07 de octubre de 2019

O partido Frente de Todos lançou hoje um plano chamado "Argentina Sem Fome", aspirando que seja transformado na "primeira política de Estado do século XXI", em um ato no qual o candidato a presidente Alberto Fernández disse que "não" se pode "viver em paz com este flagelo".







"Façamos a batalha mais sensata que nós podemos fazer, que é fazer que todos os argentinos deixem de sofrer fome", postulou Fernández, o qual pediu deixar de lado "todas as diferenças" e se unir "para terminar com a fome na Argentina", independentemente de quem ganhar nos próximos comícios, ou de "onde vierem, ou o que pensam".







Em um ato realizado na Faculdade de Agronomia da Universidade de Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires, Fernández afirmou que "o primeiro que devemos reperfilar é o preço da cesta básica argentina para que todos possam ter acesso" a esses alimentos.







"Não é uma proposta de campanha; é uma proposta que pode começar a se materializar hoje. Se eu chegar a ser eleito, vou me colocar à frente da campanha contra a fome na Argentina e, caso não fosse assim, eu quero que estejamos todos condicionados para resolver este flagelo", afirmou o candidato presidencial em seu discurso, que foi antecedido pela apresentação do plano, realizada pelo deputado nacional Daniel Arroyo, referente em assuntos sociais dentro do espaço do Frente de Todos.