Alberto Fernández conversou com Georgieva e repetiu que a Argentina apresentará um plano que possa s

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O presidente eleito, Alberto Fernández, manteve uma conversa telefônica com a máxima do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, a qual repetiu que a Argentina apresentará um plano econômico que possa ser cumprido e deixou em claro que está "em condições de propor" um acordo de pagamento (de dívida), mas "sem mais ajustes".







Fernández afirmou que está “em condições de propor” um acordo de pagamento, mas “sem mais ajustes”. “Nós queremos assumir um compromisso que possamos cumprir”, reafirmou o futuro presidente.







“Temos traçado um plano sustentável que vai nos permitir crescer e cumprir com as obrigações que a Argentina tem com vocês e com o resto dos credores. Nós estamos assumindo um compromisso que possamos cumprir”, disse Fernández para Georgieva durante a conversa telefônica.







Por sua vez, a representante do FMI disse para Fernández que depois de ter lido declarações do presidente eleito "me comoveu suas prioridades: a redução da pobreza e a luta contra a fome. Eu vejo que você enfatiza o crescimento, a geração de empregos e melhorar as vidas do povo argentino”.