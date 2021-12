Alberto Fernández estima gastar u$s 15 millones para reparar el Tango 01

Luego de idas y vueltas, de años de acumular herrumbre, el Gobierno decidió reactivar la reparación del principal avión de la flota presidencial, el Tango 01, cuyo último vuelo ocurrió en 2015, y requiere profundas modificaciones en el tren delantero y sus motores.

La Secretaría General de la Presidencia, responsable de contratar y mantener las aeronaves a las que sube Alberto Fernández, firmó hace dos meses un convenio de cooperación con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entidad perteneciente a las Naciones Unidas, para que le asista en el proceso de examinación del avión adquirido en 1992 por el entonces presidente Carlos Menem.

El organismo ubicado en Montreal proveerá al Estado argentino la asistencia técnica necesaria para confeccionar un pliego especificaciones técnicas, y convocará a los proveedores internacionales interesados y capacitados a resolver los inconvenientes del Tango 01.

Filtradas las mejores ofertas, la decisión de avanzar con la reparación correrá a cuenta del Gobierno. Con estimaciones provistas por técnicos del mercado aeronáutico, la reparación del Tango podría costar alrededor de u$s 15 millones.

No obstante, el proceso se lanzará una vez que la Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manzur, apruebe mediante una decisión administrativa una modificación presupuestaria que libere fondos para garantizar el convenio con OACI. Dicha modificación presupuestaria supondrá la disponibilidad de hasta u$s 25 millones, que podría ser el máximo gasto en esta etapa.

En la evaluación de la conveniencia de semejante erogación intervinieron varios factores. El Tango 01 puede recuperar vida útil y volver a estar operativo con la reparación que se proyecta por los próximos 20 años. A la vez, la aeronave permitiría mayor libertad de acción al Presidente y su comitiva en cada viaje, ya que está equipada con oficinas, dormitorio y otras comodidades.

Anticipándose a las críticas, desde el Gobierno comparan con la política adoptada por el exmandatario Mauricio Macri, que en cuatro años gastó alrededor de u$s 7 millones en alquiler de aviones y boletos de aerolíneas comerciales. "La inversión se recupera en una gestión", comentaron cerca del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, quien es, además, amigo personal del jefe de Estado.

Durante la gestión anterior, la Argentina también había acudido a OACI para pedir asistencia en la compra de un avión del porte que tiene el Tango 01. Por ese proceso se gastaron u$s 700.000, pero nunca se concretó la compra de aeronaves que se valuaban entre los u$s 49 y los u$s 54 millones.

Fuente: EZEQUIEL CHABAY / EL CRONISTA.