Alberto Fernández no México: "Temos tudo para dar ao continente a igualdade que não tem"

POR AGENCIA TÉLAM 07 de noviembre de 2019

O presidente eleito Alberto Fernández advertiu que a Argentina e o México têm "todas as condições para fazer um eixo que a tantos preocupa e a ninguém deveria preocupar, porque não é para incomodar nem prejudicar ninguém, e sim para dar ao continente a igualdade que ainda não tem".







Nesse aspecto, Fernández pediu "garantir" na região "a democracia que às vezes não funciona tão bem como quiséssemos que funcionasse, mas perante todas as coisas para tirar do poço da pobreza os que hoje estão ali afundados".







O referido foi dito em uma conferência magistral na Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), no penúltimo dia da sua visita ao referido país. Na segunda-feira, Fernández manteve uma reunião com López Obrador no Palácio Nacional, onde conversaram sobre comércio, investimento, a relação bilateral e a situação na Venezuela, entre outros pontos.







O presidente eleito também compartilhou uma janta com dez importantes empresários mexicanos e se reuniu com o magnate Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo, que possui importantes investimentos na Argentina.