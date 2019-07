Alberto Fernández: "Nos parecemos a Venezuela mucho más ahora que antes"

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró hoy que la Argentina "se parece mucho más a Venezuela" con Mauricio Macri que con Cristina Kirchner, su compañera de fórmula para las elecciones de este año, y se refirió al informe de la ONU que confirma las torturas y otras violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.

"La Argentina está totalmente fuera del mundo. Nos parecemos a Venezuela mucho más ahora que antes. Pagamos tasas más altas que las que se pagan en Venezuela. Somos el segundo o tercer país con inflación después de Venezuela", dijo esta mañana en una entrevista con Radio Mitre.

"Basta de engañarnos, lo dice alguien que es crítico de la situación que se ha dado en Venezuela", añadió, tras conocerse el informe de la ONU sobre las violaciones de derechos y la persecución política en Venezuela. "Soy crítico del gobierno de Venezuela, no de ahora, desde antes", expresó Fernández, y se distanció así de la expresidenta, quien durante su gobierno tuvo a Nicolás Maduro como uno de sus principales socios.

El exjefe de Gabinete afirmó que "Macri ha creado problemas que no existían", consideró su gestión como "deplorable" y opinó que el actual mandatario genera "más miedo" que la exmandataria.

Anoche, en una conferencia en Mendoza, Fernández valoró el informe elaborado por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet sobre Venezuela al asegurar que sabe "de su corrección y severidad en sus análisis".

"En Venezuela se han vivido un sistema de abusos y arbitrariedades del Estado que no pueden pasar desapercibidos. Hay un problema respecto a la calidad institucional y hay que prestarle atención", apuntó.

Por otro lado subrayó que "la solución venezolana no es llenar el país de marines [militares estadounidenses] o que alguien se autoproclame presidente en una plaza pública", en referencia al presidente encargado Juan Guaidó, reconocido por el gobierno de Macri.

"Los países sudamericanos, haciendo honor a la doctrina de la no intervención, debemos ayudar a que los venezolanos se reencuentren. No tenemos que incentivar a [el presidente de Estados Unidos, Donald] Trump a que mande tropas", agregó.

Consultado sobre la frase del Presidente, quien dijo sobre Venezuela que "los que callan son cómplices", en un tiro por elevación al kirchnerismo, Fernández respondió: "De la frase de Macri no opino, porque la verdad yo no hablo para que me escuche Trump. Macri sí".