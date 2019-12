Alberto Fernández: "Os que produzem, investem e trabalham devem conciliar para fazer o país crescer"

O presidente Alberto Fernández disse hoje que "todos nós temos contribuir e todos devemos ceder um pouco", quando apresentou o "Plano Estratégico Automotivo com Acordo Social e Produtivo", onde referiu sobre a necessidade de que os que " produzem, investem e trabalham devem conciliar para fazer o país crescer".



"Todos nós temos contribuir e todos nós devemos ceder um pouco. Este encontro sintetiza o que estamos propondo", disse Fernández; acrescentando que o desafio é "estar de acordo entre os que produzem, os que investem e os que trabalham".



Do ato participou também o secretário geral da Smata, Ricardo Pignanelli; o ministro de Desenvolvimento Produtivo, Matias Kulfas; o chanceler Felipe Solá, e os governadores de Córdoba e Santa Fe, Juan Schiaretti e Omar Perotti, respetivamente, entre outros.



Também líderes da Associação de Concessionários de Automóveis (Acara) e da Associação de Metalúrgicos (Adimra), além do secretário-geral do Sindicato de Caminhoneiros, Hugo Moyano.