Alberto Fernández parte no sábado para México na primeira viagem como presidente eleito

POR AGENCIA TÉLAM 31 de octubre de 2019

O presidente eleito Alberto Fernández viajará no sábado para México, onde se reunirá na próxima segunda-feira com o presidente do referido país, Andrés Manuel López Obrador, na primeira viagem internacional, após vencer nas eleições do último domingo, com um cronograma centrado na política regional, a situação da Venezuela e a segunda reunião do Grupo de Puebla.







Acompanhado pelo deputado nacional Felipe Solá e um dos principais assessores de Fernández, Santiago Cafiero, o mandatário eleito cumprirá com a visita postergada durante sua campanha, pois estava planejando um encontro com López Obrador depois de sua viagem pela Espanha no passado mês de setembro.







A reunião entre ambos os líderes latino-americanos, ganha maior relevância porque, tanto López Obrador quanto Fernández, coincidem em sua visão sobre o governo venezuelano de Nicolás Maduro, que se diferencia do Grupo de Lima, promovido pelos presidentes Sebastián Piñera (Chile), Jair Bolsonaro (Brasil) e Mauricio Macri (Argentina).







Outro dos pontos a debater, segundo anteciparam fontes próximas a Fernández, são os passos a seguir na consolidação do Grupo de Puebla, um novo setor continental que procuraria se aproximar aos ideais da Unasul, criada pelos ex- presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (Brasil) e Néstor Kirchner (Argentina).