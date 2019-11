Alberto Fernández se reunirá con la cúpula de la CGT

Este viernes, cerca de las 11 de la mañana, Alberto Fernández brindará su primer discurso como presidente electo. El escenario elegido es la CGT, en calle Azopardo al 800, en Buenos Aires. Estarán presentes los principales dirigentes gremiales e intentarán dar una muestra de unidad.

Más allá de los clásicos sindicalistas estarán presente distintas figuras del peronismo. Axel Kicillof y Verónica Magario, la fórmula electa que gobernará la provincia de Buenos Aires dirá presente. José Luis Gioja, y Fernando Gray el tucumano José Manzur, e intendentes como Alejandro Granados, de Ezeiza, Gustavo Menéndez, de Merlo, serán de la partida.

Algunos sindicalistas no formarán parte del conclave. Dicen que Hugo Moyano y Luis Barrionuevo no estarán presente mientras Fernández pronuncie su discurso. Tampoco estarán los gremios enrolados en la CTA y ATE, ya que no forman parte del Confederal de la CGT. Analistas coinciden que el acto de hoy será una muestra de poder.