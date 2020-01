Alberto Fernández: "Vimos com satisfação a decisão do governo americano" sobre o alumínio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O presidente Alberto Fernández afirmou que seu governo recebeu "com satisfação" a decisão da administração dos Estados Unidos de não fixar taxas para as exportações de aço e alumínio sem valor agregado.



"Tínhamos reclamado isto e estamos felizes com essa decisão", afirmou Fernández em uma reportagem para a televisão.



O mandatário disse que a medida tarifária do governo de Donald Trump "só tem prejudicado a produção de aço e alumínio que tenha alguma elaboração adicional", pelo qual, disse, "o outro continua como estava".



"A Argentina continua funcionando com o limite que tinha para exportar aço e alumínio aos Estados Unidos sem elaboração", referiu e afirmou que por isso viu com "satisfação a decisão do governo americano".