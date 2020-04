Alberto Medina: el hombre que desde hace 26 años convive con los muertos de San Juan

Desde hace 26 años Alberto Medina convive con la muerte. Dice que al principio le costó soportarla, pero ya se acostumbró. Está casado, es padre de 3 hijos y tiene 2 nietos. Se pasa casi la mitad del día caminando entre las fosas y custodiando los nichos de la zona privada del cementerio de la ciudad de San Juan. En la parte pública no queda espacio, según el informe especial de DIARIO HUARPE.

Alberto, de 50 años, empezó limpiando los mausoleos, luego pasó al área de mantenimiento y ahora es celador del panteón más antiguo de la provincia.

—¿A qué te acostumbraste?

—Te acostumbrás a los olores, a caminar solo por los pasillos, a escuchar lo que se dice sobre la muerte y sus historias.

—¿Y qué es lo que cuesta?

—Ver a la gente triste cunado despide a un ser querido. Cuando se muere alguien joven... Y lo peor, lo que más te estremece, es enterrar a un niño, a un bebé. Eso sí que es fuerte y la mayoría de las veces se hace difícil no llorar. Y es ahí cuando pensás sobre la injusticia, porque anda tanta gente mala caminando por ahí... da bronca e impotencia.

—¿Qué es la muerte para vos?

—Para mí es el fin de todo. Hasta ahí llegaste, no hay más. Hoy estamos, mañana no sé. Por eso creo que hay que disfrutar de la vida, de la familia, de los hijos, los nietos. Portarse bien, hacer el bien, no molestar a nadie, no ser egoístas e ingratos.

—¿Cómo ves lo que pasa en el mundo con la pandemia de coronavirus?

—Esto que nos está pasando es para que los seres humanos reflexionemos. Porque la mayoría de las veces pensamos en las cosas materiales y no en la vida. Es más: vemos cómo los países que se creen poderosos la están pasando mal y no pueden salir, pero así y todo siguen con una soberbia increíble. Me parece que de esto tenemos que aprender.

Foto: archivo DIARIO HUARPE.

—¿Y cómo cambió tu trabajo en el cementerio en estas semanas?

—Ahora solo estamos haciendo mantenimiento y cuando llega algún cortejo fúnebre, lo recibimos y lo acompañamos hasta donde se va a dejar el cuerpo. Como máximo, vienen con el difunto 4 familiares. Es todo muy raro para lo que veníamos acostumbrados. Y me imagino que para las familias del fallecido debe ser dificilísimo, porque no todos pueden despedir por última vez al ser querido.

—¿Cómo se cuidan?

—Los que trabajamos en esto siempre nos cuidamos, pero ahora más que nunca. Tenemos toda la indumentaria (guantes, protectores), alcohol en gel... Y cuando llego a casa, me saco la ropa en el fondo y entro casi desnudo, directamente a bañarme. Esto antes lo hacía cuando cambiábamos cajones de lugar, por ejemplo.

—¿Tenés miedo de contagiarte y morir por coronavirus?

—Miedo por mí no. Por mi viejita sí: ella tiene 77 años. Por mis hijos también estoy preocupado, porque a veces no se cuidan. Tengo miedo por mis nietos y por todos mis seres queridos.