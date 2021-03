Alberto recibió de Gioja la presidencia del Partido Justicialista después de cinco años de mandato

Alberto Fernández asumió la presidencia del Partido Justicialista después de cinco años de mandato del diputado nacional y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja. El mandatario elogió al sanjuanino antes de empezar su discurso de asunción en el Club Defensores de Belgrano: “Hizo posible que el partido justicialista nos convoque y nos vuela a unir para terminar con un tiempo difícil de la Argentina”. Del acto participaron varios referentes del peronismo, entre ellos el gobernador Sergio Uñac.

El encuentro duró apenas 40 minutos y fue bajo estrictos protocolos Covid. Los funcionarios, gobernadores, legisladores, intendentes, referentes sindicales y partidarios llegaron de a poco. Solamente participaron un número reducido de dirigentes debido a la pandemia. Entre ellos el mandatario provincial Sergio Uñac, que estuvo sentado en primera fila.

"La unidad no debe dolernos, debe ponernos felices", dijo en primera instancia Alberto Fernández en su mensaje. Posteriormente hizo un repaso histórico del nacimiento del PJ y del Frente de Todos. "Hoy la discusión en Argentina sigue siendo desarrollo o especulación financiera", expresó después.

En el discurso de Fernández también estuvo presente la crítica al expresidente Mauricio Macri y al frente Juntos por el Cambio. "Los que ganaron la elección de 2015 eran cultores de la idea de que, en la división internacional del trabajo, nuestro rol era alimentar al mundo", señaló.

Fernández hizo referencia sobre Macri y la publicación de su libro Primer Tiempo: "Y escriben libros donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que han cometido". "No heredamos la mejor Argentina, sino una Argentina muy dañada, en terapia intensiva, y en terapia terminó contagiándose el covid. Tuvimos un acto inteligente que es unirnos", sentenció.

José Luis Gioja asumió la conducción del Partido Justicialista hace cinco años en un contexto adverso por la división del peronismo tras la derrota del 2015 y la intervención judicial en 2018. El sanjuanino no tuvo oportunidad dar un mensaje en el acto, pero previamente publicó en su cuenta de Twitter una carta para todos sus compañeros de militancia. La misma iba acompañada por la frase: “Juntos hicimos historia, muchas gracias”.

"No quiero despedirme sin decirles a todos y a todas que fue un gran honor, en lo personal y en lo político que me hayan elegido para presidir el partido en él que he militado toda mi vida", refirió sobre el final del texto.

Sergio Uñac, por su parte, publicó un mensaje Twitter y en Facebook. Antes de la asunción, en la previa, el pocitano mandó un tuit: "Nos preparamos con @FabiolaAubone y @FranGuevaraOk para asumir el enorme desafío de representar al @pjsanjuanok y acompañar a @alferdez en el fortalecimiento de nuestro querido @p_justicialista. Seguiremos militando con convicción para ser la voz de todas y todos los compañeros".

"El camino hacia la construcción de una Argentina federal, inclusiva y pujante requiere de la consolidación de la unidad y el esfuerzo conjunto de todas y todos. Por eso, hoy acompañamos al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, al momento de asumir el desafío de conducir los destinos del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista", refirió en Facebook.

"Felicitaciones querido Alberto, es un orgullo integrar este proyecto de unidad que hoy te toca encabezar. Sin dudas, trabajaremos codo a codo, militando la igualdad de oportunidades, sostenidos en nuestras históricas banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social", cerró el mandatario.