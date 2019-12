Alejandro Toro y la Copa Argentina: "Vamos paso a pso"

El receptor punta de UPCN San Juan Voley, Alejandro Toro, fue uno de los pilares del equipo en la fase clasificatoria de la Copa Argentina, en la que UPCN lideró su zona tras ganar sus dos partidos. El jugador hizo un balance de esa instancia y lo que se viene, el Final 4, que se disputará este fin de semana en Neuquén. "Fue una buena fase de grupos. Pudimos mostrar lo que venimos trabajando desde la pretemporada pero que al principio de la competencia no nos habían salido. No éramos los peores antes ni ahora que empezamos a ganar somos los mejores. Entrenamos mucho y seguiremos trabajando con humildad para se den las cosas, estamos enfocados para que así sea", dijo.

Desde lo técnico y táctico tras los triunfos 3-0 ante Ateneo y 3-1 frente a Gigantes del Sur, en el Complejo La Superiora y que le permitieron la clasificación a semifinales, Toro indicó que "el equipo sacó muy bien en salto, la recepción fue otro punto alto y el pase funcionó, así que Sebastián Brajkovic tuvo buenas pelotas para distribuir. Ahí se abrió el partido para los atacantes y creo que a los rivales se les hizo difícil bloquearnos. Hicimos un esfuerzo enorme, volando hacia cada pelota; y el aliento del público también nos motivó", expresó el receptor punta.

Ahora se viene el Final 4 y UPCN se medirá en semifinales ante Bolívar, el próximo sábado en el estadio Ruca Che. "El objetivo es el título y vamos a ir paso a paso, partido a partido, preparando y estudiando al rival como lo hacemos siempre. Este es un torneo particular porque no cruza en semifinales a los equipos como pasa en cualquier lugar del mundo, pero lo organizaron así y nosotros no pensamos en eso, sino en jugar. Todavía falta mucho y queda lo mejor de la Copa Argentina", destacó.