Alerta en el SEC por posibles despidos en grandes cadenas nacionales

La mala situación económica por la que atraviesa el país se traduce en una fuerte caída en el consumo. San Juan no es una isla y los coletazos también repercuten. En este sentido, desde el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) se mostraron en alerta por la posibilidad de despidos masivos en grandes cadenas nacionales. Tal cual pasó durante marzo con Musimundo, que cerró la sucursal del Shopping Espacio San Juan.

“Se han generado muchos rumores sobre despidos en algunas firmas nacionales que tienen locales en San Juan y esto nos hace estar atentos. Hasta ahora los únicos despidos masivos se dieron en Musimundo, pero no queremos más”, contó preocupado David Castro, secretario adjunto del SEC.

El sindicalista adelantó también que la semana entrante, en la Subsecretaria de Trabajo, mantendrán un nuevo encuentro con los representantes de Musimundo para evitar 6 despidos más. “En un primer momento dijeron que iban a cerrar dos sucursales, aunque por ahora hemos acordado no llevar adelante nuevos despidos en el mes de abril. En base a esto estamos intercambiando opiniones. Han abierto la opción del retiro voluntario con el 100%”, añadió.

También adelantó que habrá, el mismo día, una reunión con los directivos de una cadena de supermercados que busca hacer cambios en su estructura de negocios en la provincia. “Cuando las empresas dicen que buscan una restructuración eso quiere decir que habrá despidos”, dijo Castro.

En el mismo sentido reflexionó “acá se debe entender que no siempre el empleado tiene que ser el fusible cuando las cosas no andan bien. Está claro que la situación del país no es la mejor, pero el empresario debe ser solidario y el empleado también. Con esa premisa debemos cuidar el empleo”.

Audiencia por El Molino

Castro contó también que este lunes habrá un encuentro en la Subsecretaria de Trabajo entre los representantes del sindicato y los propietarios de Confitería El Molino por el cierre del local. Esto luego de la escandalosa clausura por la viralización de un video que mostraba ratas en el interior del local. “Vamos a estar presentes en esa reunión y vamos a buscar que los empleados se vayan con el mejor acuerdo posible”.