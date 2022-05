Alerta: detectaron un probable caso de hepatitis de origen desconocido en un niño de 2 años

Desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia están en alerta, ya que detectaron un probable caso de hepatitis de origen desconocido en un niño. Actualmente, se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes para tratar de verificar esto, como así también, brindándole atención médica al chico.

Desde la cartera informaron la situación en una conferencia de prensa que brindaron este miércoles. En ella comentaron que se trata de un nene de 2 años que actualmente está siendo atendido en el Servicio de Pediatría del Hospital Guillermo Rawson. En su familia, sólo él presentó síntomas.

“El lunes se notifica desde el Hospital Rawson un caso sospechoso y desde ahí se inicia una investigación”, dijo la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré.

El pequeño está internado y tiene un estado de salud estable, incluso, cuenta con el calendario de vacunación completo. Está siendo evaluado por pediatras y hepatólogos del Rawson que están llevando adelante una investigación epidemiológica.

Por el momento, ya le hicieron análisis para Hepatitis A, B y C y de Epstein-Barr y citomegalovirus, cuyos resultados fueron todos negativos. No obstante, quedan pendientes los análisis de F41 para Adenovirus y de Hepatitis D y E, los cuales llevará a cabo el Instituto Malbrán.

“No está en un estado agudo, ni crítico y mucho menos en este momento se está pensado en un trasplante. Está en buen estado general, se alimenta y no tiene una encefalopatía hepática, lo que no quita gravedad porque toda patología hepática en un menor puede complicarse”, especificó la directora médica de Planificación y Gestión Asistencial, Marianna Miguez.

Sobre el paciente no brindaron mayores datos debido a que existe un secreto profesional y por ello se debe resguardar la información personal, principalmente, porque el caso está en estudio.

La conferencia de prensa la brindaron para que “la población sepa que la alerta epidemiológica existe”, comentó Miguez.

Desde la División Epidemiología están a cargo de la vigilancia y los controles médicos. Con el objetivo de prevenir y actuar a tiempo, desde el área ya notificaron e informaron a los equipos de salud de zonas sanitarias, de Materno Infancia, del Hospital Rawson, de laboratorios y de la Sociedad de Pediatría, para que actúen de forma inmediata ante probables casos.

Por último, desde Salud recordaron la importancia de controlar y completar el Calendario Nacional de Vacunación, ya que las hepatitis A y B son prevenibles a través de las vacunas.

En la mayoría de los casos, esta enfermedad es provocada por un virus. Se trata de una inflamación del hígado que puede ser de causa infecciosa, tóxica o autoinmune.

Las hepatitis virales son causadas por los virus de hepatitis A, B y C. El test para las hepatitis B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y minimizar la transmisión. Los tratamientos para la hepatitis B crónica y la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.

Casos estables

Según la Directora Médica de Planificación y Gestión Asistencial, Marianna Miguez, la situación respecto a casos de hepatitis se encuentra estable, al igual que los transplantes. Hasta el momento el niño con presunto caso de hepatitis aguda es el único paciente pediátrico con la enfermedad internado en el nosocomio, indicó la funcionaria.

Actualmente, en el mundo hay 348 niños que padecen la hepatitis aguda, de acuerdo a la Organización de la Salud. Se trata de una patología en investigación que aún no se saben sus causas, ni formas de contagio.

Según la entidad, se notificaron casos en 20 países, con 70 casos adicionales de otros 13 países que están pendientes de clasificación a la espera de que se completen las pruebas.

Solo seis países informan de más de cinco casos, mientras Gran Bretaña reporta más de 160 contagios.

Síntomas

Aconsejan consultar a un médico cuando haya menores de 16 años con síntomas compatibles con los de la hepatitis. Ellos son: fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia.

Recomendaciones para prevenir hepatitis:

-Realizar la higiene frecuente de manos.

-Evitar el contacto con personas enfermas.

-Cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca.