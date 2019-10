Alerta por la crecida del Río de La Plata puede complicar las zonas inundadas de La Matanza

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió esta tarde un alerta por la crecida del río de La Plata con influencia en la ciudad de Buenos Aires y en la zona costera del sur y norte del conurbano bonaerense, lo que puede la situación en las zonas inundadas como La Matanza, que registra 5.000 evacuados. "El río de La Plata interior se encontrará durante la noche de hoy un 1,50 metros sobre los valores indicados", alertó el centro de prevención de crecidas del SHN. De este modo, la sudestada puede complicar el escurrimiento del agua acumulada en las zonas inundadas del conurbano, sostuvo Defensa Civil de La Matanza. "El río de la Plata está alto y no deja que drene el agua del río Matanza", dijo hoy a la prensa Rolando Palacio, jefe de Defensa Civil de ese municipio. "Estamos trabajando muy fuerte en las localidades. Ingresamos con el equipo de rescate para sacar a las personas del agua y trasladarlos a los centros de evacuados", dijo a Télam Daniel Bodegó, encargado del Destacamento Nº 3 de Laferrere, donde se centralizó el operativo de rescate. "El agua todavía no cedió, está estancada. En Laferrere está subiendo. Si tenemos buenas condiciones esto puede durar 3 o 4 días más, pero si las condiciones climáticas no ayudan, va a empeorar", auguró, y explicó que el agua que drena de los barrios va al río Matanza, lo que hace que el agua suba.