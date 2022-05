Alexis, el niño que volverá a escuchar y cambió su vida para siempre

El jueves pasado la vida de Alexis Brizuela de siete años cambió para siempre gracias a una operación realizada por un equipo médico de Salud Pública en el Hospital de Angaco. Él no podía escuchar por su oído derecho, pero le colocaron un implante coclear que le permitirá superar esa dificultad.

Alexis Brizuela nació con la imposibilidad de sentir sonidos con su oído derecho, pero al principio los diagnósticos médicos indicaban lo contrario. “Cuando era bebe me dijeron que no escuchaba, pero supuestamente era por el líquido amniótico, después cuando le hice un estudio me dijeron que estaba todo bien y escuchaba con ambos oídos”, contó Norma López, madre del pequeño, a DIARIO HUARPE.

Sin embargo, esas revisiones clínicas no eran acertadas porque Alexis después empezó a manifestar que no podía oír y entonces Norma tuvo que ir nuevamente a hacer una consulta. De esta manera, le volvieron a decir que se encontraba en buen estado, pero ella priorizó la palabra de su hijo. “Así que lo llevé a otro profesional y ahí fue que le dijeron que tenía problemas para oír con su oído derecho”, dijo.

Desde entonces, Norma supo que los siguientes días no serían fáciles si quería que su hijo pudiese escuchar. Entonces inició una lucha para intentar conseguirle un implante coclear y, por eso, fue a tocar las puertas al Ministerio de Desarrollo Humano. La mujer contó que durante un año y medio iba entre dos y tres veces por semana a la cartera social para agilizar el expediente, en el que solicitaba el dispositivo electrónico. “Es difícil y algo complicado, se demoró un poco, pero pudimos obtener el aparato”, expresó con gran satisfacción.

Sus lágrimas delataban la emoción que siente cada vez que hablan de su hijo y la operación que le dio posibilidad de escuchar con ambos oídos. “Son emociones encontradas. Me tocan el tema y me emociono. Es alegría muy grande para nosotros que él pueda escuchar bien”, contó Norma, quien vio cómo las largas gestiones finalmente dieron sus frutos.

Antes de la intervención quirúrgica, Alexis estaba contento, pero cuando llegó al hospital empezó a asustarse. Su madre comentó que quería irse a casa, pero la doctora Ana Conti lo tranquilizó y durante la operación tuvo un excelente comportamiento.

Cuando salió del quirófano, el niño no pudo ocultar su sonrisa de saber que ahora podrá escuchar sin inconvenientes. “En 15 días tenemos que ir con la doctora y nos explicará como se realizará el encendido”, comentó Norma.

“Él está muy contento y está esperando con muchas ansias que le terminen de colocar el implante coclear completo para que pueda escuchar bien”, continuó.

Luego de ese momento, la vida de Alexis ya no será la misma.

Alexis

Alexis tiene 7 años, vive en el Médano de Oro y cursa el nivel primario en la Escuela Ángel Rojas. Como todo chico de su edad, pasa su tiempo jugando a la pelota, a las cartas y también le encantan los videojuegos.

Su madre Norma López está agradecida de la institución escolar donde cursa Alexis porque sus compañeros lo apoyan, al igual que su señorita. Asegura que se encuentra muy contenido, pese a que en otros casos los niños con hipoacusia tienden a sufrir bullying. “Es un niño que le va muy bien, aunque su problema para escuchar le dificulta tanto el aprendizaje como en el habla”, señaló.

Sin embargo, contó que se esfuerza muchísimo para poder comprender todas las tareas que le dan en la escuela.

Como mensaje a las madres que viven una situación similar a la suya, expresó que: “le diría que se hagan fuertes y valientes y hagan lo que su hijo necesita. Fue maravilloso verle la cara una vez que mi hijo salió de la operación”.

La primera intervención

Alexis Brizuela fue uno de los primeros pacientes en realizarse una cirugía otológica de implante coclear en el Hospital Rizo Esparza de Angaco. La intervención estuvo a cargo del doctor Mario Zernotti, proveniente del Sanatorio Allende de Córdoba, el coordinador de cirugías periféricas, doctor Pablo Arroyo y la doctora Ana Conti. Asimismo, los profesionales estuvieron acompañados por el equipo de salud del departamento compuesto por las instrumentadoras quirúrgicas, Marianela Ríos y Yésica Valdez, los enfermeros Ariel Mut y Carlos Jofré y la anestesista doctora Ana Buff.

El implante coclear es un dispositivo electrónico que se introduce en el interior de la cóclea, estimula el nervio auditivo y hace que los pacientes con hipoacusia severa o profunda por un daño coclear severo vuelvan a oír. Está compuesto por dos partes: una que se coloca quirúrgicamente debajo de la piel y otra compuesta por el procesador externo que transmite la señal al interno a través de un imán.

Los mismos van alrededor de las partes dañadas del oído y estimulan directamente el nervio auditivo.

Para los niños pequeños que padecen alguna dificultad de audición, el uso de dicho implante desde pequeños los expone a los sonidos durante un período crítico para el desarrollo de las habilidades del habla y del lenguaje.