Alicia Kirchner: "Los gobernadores coincidimos en la necesidad de hacer un esfuerzo entre todos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner destacó hoy "la necesidad de hacer un esfuerzo entre todos para poner a la Argentina de pie", tras participar en la reunión del Presidente Alberto Fernández con los mandatarios provinciales, en la que se acordó suspender el pacto fiscal.



"Los gobernadores estamos al tanto de la situación económica de la Argentina, hablamos sobre la suspensión del Consenso Fiscal y de la necesidad de hacer un esfuerzo entre todos para poner a la Argentina de pie", dijo la mandataria en una entrevista de TV que compartió con los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y de Salud, Ginés Gonzalez García.



Alicia Kirchner admitió la falta de paridad en la representación de la mujer que evidenció la foto de los gobernadores y gobernadoras con el presidente Fernández.



"Somos dos gobernadoras (Río Negro y Santa Cruz), la verdad es que todo lo que tiene que ver con la equidad es algo sobre lo que hay que seguir trabajando y las mujeres tenemos que seguir ocupando espacios y ser elegidas por nuestros pueblos", añadió.



Consultada sobre qué pensaría Néstor Kirchner al ver la situación actual del país, su hermana Alicia Kirchner manifestó: "Creo que estaría muy contento porque el actual presidente ha sido su jefe de gabinete, y su amigo. Con Alberto (Fernández) nos une un mismo objetivo: que es el de garantizar la calidad de vida de la gente, recuperar derechos".



"Hay que recuperar al sujeto de derecho, a los argentinos y argentinas, a la familia argentina", dijo.



En otro tramo de la entrevista, la gobernadora se quejó de la administración Macri porque, dijo, "no he tenido igualdad de oportunidades como otros distritos", aunque rescató la figura del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, "con quien tuvimos una buena relación".