All Boys tendrá tres cambios para enfrentar al líder San Martín de Tucumán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

All Boys tiene previsto formular tres variantes en la alineación que presentará este sábado ante el líder San Martín de Tucumán, por la undécima fecha de la zona B del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.



El entrenador albo, José 'Pepe' Romero, volverá a utilizar como zaguero central a Nicolás Zalazar, ya recuperado de un traumatismo en el empeine, en sustitución de Facundo Melillán, titular en el último 1-1 con Instituto de Córdoba.



En tanto, Agustín Suárez reemplazará a Adrián Martínez (desgarro en el isquiotibial derecho) en su función de marcador de punta por el costado derecho.



Además, el juvenil Marco Iacobellis, quien suscribió contrato con la entidad hasta junio de 2023, sustituirá al lesionado Facundo González (también firmó un vínculo por tres temporadas), afectado por un esguince en su rodilla izquierda.



Los mediocampistas Darío Stefanatto y Sebastián Navarro, quienes no trabajaron con normalidad durante la semana, a causa de sendas molestias físicas, estarán desde el comienzo en el choque del sábado.



Entonces, la probable formación de All Boys nucleará a Joaquín Pucheta; Suárez, Sebastián Martínez, Zalazar y Facundo Cardozo; Stefanatto y Mirko Ladrón de Guevara; Facundo Callejo, Navarro e Iacobellis; Facundo Parra.



El equipo de Floresta recibirá a su par tucumano este sábado, desde las 14.15, en el estadio Islas Malvinas, con el arbitraje de Diego Ceballos.