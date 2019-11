Alrededor de 16 mil personas observaron la exhibición Federer-Zverev

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Alrededor de 16 mil personas observaron esta noche la exhibición de tenis que Roger Federer sostuvo en el estadio Mary Terán de Weiss de Villa Soldati con Alexander Zverev, que en esta ocasión favoreció al jugador alemán por un doble 7-6.



Si bien no hubo informe oficial suministrado por la organización del evento, de acuerdo a los testimonios que pudo recoger Télam a través de distintos voceros, se calcula que el predio de Villa Soldati “estuvo a tope” y mostró una capacidad “cercana al ideal” del escenario ubicado sobre la avenida Roca.



Tal vez, la enorme conglomeración de público que presenció la exhibición 'contribuyó' a que distintas deficiencias en lo organizativo quedaran en evidencia.



De hecho, en algunos casos, y a pesar de exhibir sus correspondientes entradas ante los controles, determinadas personas debieron esperar más de una hora para ocupar sus respectivos asientos asignados.



Algo parecido ocurrió con los enviados de prensa, quienes no sólo debieron lidiar con ese inconveniente sino también con el hecho de que no hubiera un específico sector asignado para trabajar (la sala de periodistas directamente no existió) sino que tampoco pudieron refrescarse ante el intenso calor, ya que el agua corriente estuvo cortada en el predio de Villa Soldati.